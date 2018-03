Der Krieg tobt weiter… Das neue Album der Old School-Death Metaller MEMORIAM, »The Silent Vigil« ist ab sofort erhältlich. Genau ein Jahr nach der Veröffentlichung des Debütalbums »For The Fallen«, präsentiert die Band mit dem neuen Werk eine authentische, rohe Flut der Zerstörung im Zeichen der alten Schule des Death Metals.

Das zweite Album der MEMORIAM-Historie ist dabei weniger von Trauer geprägt als sein Vorgänger und hat die Zeichen klar auf Angriffslust gestellt. Auch am Sound hat die Band gefeilt und ein monströses Klanggewand geschaffen, das der imposanten Kriegsführung weiteren Nachdruck verleiht. »The Silent Vigil« klingt wie MEMORIAM, ohne den erfolgreichen Erstling zu kopieren.

Bestellt Euch »The Silent Vigil« direkt hier: http://nblast.de/MemoriamTSV

Zur Feier des Tages, präsentiert die Band heute auch ein brandneues Lyric-Video zum Song „As Bridges Burn“. Das Video gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/R5TqCLvlX1M

Die Band kommentiert:

„‚As Bridges Burn‚ ist ein Song über Veränderung – ein Song über das Vorwärtskommen und nicht zurückblicken. Es ist ein Song über den Übergang, an dem sich die Band gerade befindet.

Es ist ein Song, in dem es darum geht, die Vergangenheit nicht zu bedauern und Hoffnung für die Zukunft zu haben. „

Mehr zu »The Silent Vigil«:

‚Nothing Remains‘ OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/ZcU2ToPwTSk

‚Bleed The Same‘ LYRIC VIDEO: https://youtu.be/puOhySwpa-w

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=CxWHxw3oSQ8&feature=youtu.be

Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=NNuJX1VsFQU

Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=HZSwhmzDJHM

Track-by-Track #1: https://youtu.be/hnHwGjRGYng

Track-by-Track #2: https://www.youtube.com/watch?v=bbxLOFuZS9A

MEMORIAM sind:

Karl Willetts – ex-BOLT THROWER | Gesang

Frank Healy – BENEDICTION, SACRILEGE | Bass

Andy Whale – ex-BOLT THROWER | Schlagzeug

Scott Fairfax – ex-LIFE DENIED, BENEDICTION (live) | Gitarre

