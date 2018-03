Weapon UK: Geben Details zum im April erscheinenden Album „Rising From The Ashes“ bekannt

Am 27. April 2018 wird das Album „Rising From The Ashes“ der NWoBHM auf WEAPON UK veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 13. April 2018.

Neben der Compilation „Set The Stage Alight“ wird Pure Steel Records das erste Full Length Album „Rising from the Ashes” von 2014 wiederveröffentlichen.

Bis jetzt war die Platte nur als Eigenveröffentlichung der Band auf CD erhältlich. Hier liefert das Londoner Quartett mit den Original-Mitgliedern Jeff Summers (Gitarre) und Danny Hynes (Gesang) erlesensten „British Steel“ mit starker Produktion ab. Obwohl die Songs im modernen Soundgewand gehalten sind, enthalten die Songs immer noch die volle Dosis klassischen Heavy Metal mit einem leichten Rock’n’Roll-Touch! Auf dem Album ist zusätzlich eine Neuaufnahme des 1980er Demosongs „Killer Instinct“ enthalten und featured das Original 80er Lineup Hynes / Summers / Downes / Bisland.

Ein wirklich unterhaltsames, modernes Stück Musik für alle Liebhaber unbekannter NWOBHM-Meister.

Das aktuelle Line-Up von WEAPON UK Danny Hynes – vocals, Jeff Summers – guitar, vocals, Tony Forsythe – bass, vocals, Darren Lee – drums hat eine Version des Klassikers „The Rocker“ von THIN LIZZY aufgenommen, der als Special Bonustrack auf der CD enthalten sein wird.

TRACKLIST:

1. Prelude – The Awakening

2. Ride The Mariah!

3. Fountain Of Paradise

4. Warrior

5. Ready 4 You

6. Burning Skies

7. Alamein

8. Wonderland

9. Bloodsoaked Rock

10. Bad Reputation

11. Celebration Time

12. Killer Instinct (Bonustrack)

13. The Rocker (new Track, Bonus)

Total Playing Time: 50:57 min

LINE-UP:

Danny Hynes – vocals

Jeff Summers – guitars, vocals

PJ Philips – bass, vocals

Ian Sweeting – drums

Special guests:

Roy Shipston (Alamein) – keyboards

Baz Downes (Killer Instinct) – bass, vocals

Bruce Bisland (Killer Instinct) – drums, vocals

Kommentare

