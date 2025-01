End Of Green: „Twinfinity“ ab sofort im Handel / neues Video online

Gestern war es endlich so weit: Mit Twinfinity veröffentlichen End Of Green die komplette Neuaufnahme ihres 1996 erschienenen Debütalbums Infinity. Dieses Album markierte den Beginn einer einzigartigen Reise – ein Brückenschlag zwischen düsterem Doom, Stoner-Goth und Alternative, der die Band von Anfang an in eine unverkennbare Nische katapultierte. Fast 30 Jahre später kehren End Of Green mit diesem ambitionierten Projekt zu ihren Wurzeln zurück.

„Ich wollte das Feeling der Originalaufnahme beibehalten und vorsichtig in die Gegenwart holen“, erklärt Sänger, Gitarrist und Songwriter Michelle Darkness. „Mit besserem Sound und einer hoffentlich besseren Band. Ich hänge immer noch sehr an diesen alten Songs und wollte sie so aufnehmen, wie sie schon immer klingen sollten. Diese Neuaufnahme ist eine Hommage an unsere Anfänge.“

Twinfinity ist nicht nur eine Neuaufnahme, sondern eine Reflektion der 30 Jahre, die seit Infinity vergangen sind. Die Neuauflage zeigt die Entwicklung der Band und lässt gleichzeitig den ursprünglichen Geist dieses Kultalbums wieder aufleben. Ergänzt wird Twinfinity durch das Originalalbum Infinity, das seit Jahren nur schwer erhältlich war und nun erstmals wieder Teil dieser Veröffentlichung ist.

Zur Feier des Release-Tages präsentiert die Band das offizielle Musikvideo zur Neuaufnahme des Klassikers Away:

Die Band kommentiert:

„Es wäre zu einfach gewesen, einfach eine Re-Issue zu machen. Wir wollten die Songs neu interpretieren und ihnen das geben, was wir uns schon damals gewünscht hätten. Gleichzeitig ist diese Neuaufnahme für uns ein emotionaler Rückblick auf eine Zeit, die den Grundstein für alles gelegt hat, was End Of Green ausmacht.“

Twinfinity ist ab sofort als 2CD-Digi und farbigem 180g Doppel-Vinyl im Gatefold erhältlich und über alle gängigen Plattformen verfügbar. Schaut im offiziellen Bandshop vorbei unter shop.endofgreen.de

End Of Green sind

Michelle Darkness – Vocals

Sad Sir – Guitar

Kirk Kerker – Guitar

Hundi – Bass

Lusiffer – Drums

