End Of Green: unterschreiben bei Reaper Entertainment

Die süddeutschen Düsterrocker End Of Green haben einen weltweiten Plattenvertrag mit Reaper Entertainment unterzeichnet. Nachdem die letzten beiden Studioalben über Napalm Records veröffentlicht wurden, kehrt die Band nun in ihre Heimat zurück.

Als Freund und Unterstützer Achim Ostertag vor über zehn Jahren sein Label Silverdust Records schloss, suchte man gemeinsam mit der Band einen neuen Partner.

Jetzt, wo Achim mit Reaper Entertainment wieder Teil eines Labels ist, war es für End Of Green eine naheliegende Entscheidung, einen neuen Plattenvertrag zu unterschreiben und Teil der Reaper-Familie zu werden.

Die Band kommentiert:

„Es fühlt sich ein bisschen an, wie heimzukommen. Denn ganz doof gesagt: Würden wir ein eigenes Label gründen, dann wären Achim, Flori und Greg exakt die Leute, die wir fragen würden, wie man das eigentlich macht. Dann würden wir eine Weile reden und feststellen, dass das alles ziemlich gut passt. Also, lassen wir den Schritt doch einfach weg und kommen gleich nach Hause.

Wir mögen das, wenn es menschelt und wir brauchen das auch. Bei Reaper Entertainment können wir Mensch sein. Endlich wieder.“

Achim von Reaper Entertainment fügt hinzu:

„Wir sind überglücklich, dass End Of Green nun zur Reaper-Familie gehören. Mich verbindet eine sehr lange Freundschaft mit der Band, die bis zu den Summer Breeze Anfangszeiten zurückreicht. Die Band spielte bereits 1999 beim zweiten Summer Breeze Festival und war über zehn Jahre bei Silverdust Records. Als ich Greg und Flori von der Idee erzählte, End Of Green zu Reaper zu holen, waren sie beide direkt Feuer und Flamme. So wächst zusammen, was zusammengehört.“

Das letzte Studioalbum der Band, Void Estate, wurde im August 2017 veröffentlicht. Für das Jahr 2025 ist neben einem neuen Studioalbum auch noch ein weiteres Highlight geplant. Mehr Infos dazu gibt es in Kürze.

End Of Green sind:

Michelle Darkness – Vocals

Sad Sir – Guitar

Kirk Kerker – Guitar

Hundi – Bass

Lusiffer – Drums

End Of Green online:

Facebook

