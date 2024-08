Beyond The Circles: haben neuen Song „Zugvögel“ veröffentlicht

Beyond The Circles webt ein Klang- und Geschichtengeflecht, das die Intensität von Metal/Metalcore/Post-Hardcore mit der eindrucksvollen Schönheit deutscher Texte verbindet. Ihre Musik reist durch die Reiche von Feen und Menschen, malt lebendige Landschaften und rätselhafte Charaktere, die von einem kommenden Pen-and-Paper-Rollenspiel inspiriert sind. Mit Blick auf den Horizont versprechen die neuen Tracks, tiefere Schichten der Spielnarrative zu enthüllen und Einblicke in die Abenteuer und Mysterien zu bieten, die uns erwarten.

Mit jeder Note lädt dich Beyond The Circles ein, in eine Welt einzutauchen, in der sich Musik und Mythos miteinander verweben und dich durch gleichzeitig beunruhigende und erhabene Reiche führen.

Beyond The Circles haben ihren neuen Song Zugvögel veröffentlicht: