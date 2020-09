Engst: veröffentlichen neue Single/Video „Schlechtes Gewissen“ vom kommenden Album „Schöne neue Welt“

Selbstbewusst und gewohnt authentisch melden sich Engst nach ihren kürzlich veröffentlichten Singles Wieder da & Mein Problem zurück und sind nun mit einem weiteren, brandneuen Brett vom kommenden Album am Start – Schlechtes Gewissen! Mit Schlechtes Gewissen beweisen Engst einmal mehr wie wandelbar die Band in ihrem Sound, aber auch in der visuellen Umsetzung ihrer Musik ist. So düster und an der Grenze zum Morbiden hat man die vier Berliner bis jetzt noch nicht erlebt.

Matthias Engst dazu: „Der Song zeigt auf das der Mensch mehr als nur ein Gesicht hat und das Böse in jedem von uns lauern kann. Wir haben ganz bewusst mit einem provokanten Wechselspiel aus fast fröhlichem Discobeat-Sound und tief schwarze Text gearbeitet, um die Message zu unterstützen.“ „Auf das Video sind wir besonders stolz, da es komplett eigenständig gedreht wurde und eine kleine Hommage an große Filmklassiker wie Psycho und Schweigen der Lämmer ist.“

Video und Song sind so komplett anders als man es erwartet hätte und somit genau das was Engst immer wieder versprechen…

“Wir passen in keine Schublade, wir sind der Schrank!“

Schaut euch das Musikvideo zu ‚Mein Problem‚ jetzt an: https://youtu.be/04rYepes0YI

Streamt ‚Mein Problem‚ jetzt hier: https://ENGST.lnk.to/SchlechtesGewissen

Ihr mit Spannung erwartetes zweites Album Schöne neue Welt erscheint am 30. Oktober 2020 bei Arising Empire.

Engst sind bereit das fortzusetzen, was sie mit ihrem erfolgreichen Debüt-Album Flächenbrand begonnen haben und belohnen sich damit nicht nur selbst für jahrelange harte Arbeit und ihr Durchhaltevermögen, sondern auch alle Fans, die das Potential der Berliner Band bereits als Supportact für renomierte Bands wie Massendefekt, Betontod und Rogers entdeckt haben. Das Album besteht aus einer perfekten Kombination aus Matthias packender Stimme, überwältigenden Hooks und reißenden Gitarren. Eines ist klar: Sobald Engst auftauchen, ist der Abriss sicher!

Bestellt euch das kommende Album Schöne neue Welt jetzt hier vor und sichert euch euer limitiertes Bundle: https://ENGST.lnk.to/SchoeneNeueWelt