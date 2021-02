Fighter V: veröffentlichen neues Video zu „Can´t Stop The Rock“

Die Schweizer Melodic Rock Band Fighter V veröffentlichten am vergangenen Freitag, in Zusammenarbeit mit Souls Of Rock, ein Video zu ihrem Song Can´t Stop The Rock aus ihrem Debütalbum Fighter aus 2019.

Das Video zeigt eindrucksvoll die Schönheit der Schweiz und wie zäh doch diese Schweizer Jungs sind!

Sänger Dave dazu: „Im Februar 2020 auf dem verschneiten Berninapass (CH) auf über 2300 ü. M. wurde in teils sehr leichten Klamotten stundenlang auf dem Eis (zugefrorener See) gedreht, sehr kalt aber eine einmalige Erfahrung. Unsere Gitarristen und Bassist konnten gegen Ende die Saiten kaum mehr anschlagen, weil ihre Finger so starr wurden. Kampfparolen und ständiges hin- und her hüpfen um der Kälte die Stirn zu bieten, waren nur mäßig effektiv. Die Rückreise gestaltete sich ebenfalls abenteuerlich. Das ganze Material musste in der Dunkelheit (Drehschluss ca. 18.00 Uhr) über den zugefrorenen See transportiert werden um auf der anderen Seite den letzten Zug zurück in die Zivilisation zu erreichen. Dieser Zug wurde notgedrungen mit zugegebenermaßen nicht ganz legalen Mitteln zum mehrminütigen Halt gezwungen. Der Lokführer zeigte jedoch, nachdem er über die Dringlichkeit unseres Anliegens aufgeklärt worden war, viel Verständnis.

Besten Dank nochmals an der Stelle. Das ganze Material wurde dann in den Zug verladen. Nach dem Ausladen an der übernächsten Haltestelle wurde das Material dann wiederum in den Tourbus eingeladen. Insgesamt 12 Stunden verbrachten wir an diesem Tag auf dem Berninapass. Ein einmaliges Erlebnis. Umso schöner, die Souls Of Rock Foundation bei diesem Projekt mit an Bord gehabt zu haben, die uns mit einem sehr großzügigen finanziellen Beitrag unterstützten. Die Unterwasseraufnahmen wurden im Schwimmbad Altdorf im Kanton Uri gedreht, die Außenaufnahmen auf dem Eichli Areal im Kanton Nidwalden.“

Auch die Tour mit Axel Rudi Pell wurde wegen der anhaltenden Corona Maßnahmen von Frühjahr 2021 auf Frühjahr 2022 verschoben, dazu mehr auf ihrer Homepage.

Mehr Infos:

www.fighter-v.com

www.facebook.com/fightervofficial

Quelle: Brainstorm Music Marketing AG