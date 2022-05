Floya: veröffentlichen zweite Single/Video ‚The Hymn‘

Nach dem absolut hoffnungsvollen und zum Tanzen anregenden Debüt Wonders, präsentieren Floya mit ihrem neuen Werk The Hymn den zweiten Hit. Diesmal tendiert das Duo mehr zu rasantem Rock und schafft es, seinen einzigartigen Art-Pop-Einfluss zu bewahren. The Hymn holt euch ohne Vorwarnung ab und nimmt euch mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch Floyas eigene Traumlandschaft.

Schaut euch das Musikvideo zu The Hymn jetzt an:

„The Hymn handelt von Kompromissen und Loslassen, aber auch davon, mit diesen Konzepten Frieden zu schließen. Es gibt Zeiten, in denen Du erkennst, dass Du nicht alles haben kannst, was Du willst, also musst Du entscheiden, was Du verfolgen und was Du loslassen möchtest. Solche Dinge können manchmal ziemlich dramatisch sein, aber am Ende lehren mich diese Szenarien, was mir am wichtigsten ist“ – Phil Bayer.

Erneut wurden die gesamte Produktion und zusätzliches Songwriting von Chris Kempe (Embark Audio) übernommen, der vor allem für seine Arbeit für Alazka & Time, The Valuator bekannt ist, während Robin Schmidt (The 1975, You Me At Six, Biffy Clyro, Don Broco) das Mastering übernahm.

Aus der Asche von Alazka & Time, The Valuator auferstanden, taucht die brandneue Gruppe Floya in der Musikszene auf.

Das deutsche Duo, bestehend aus Phil Bayer & Marv Wilder, kreieren eine wilde Mischung aus emotionalem Rock, modernen EDM-Elementen und Weltmusik. Nachdem sie sich in der Vergangenheit als Gründer und Songwriter ihrer gefeierten Acts einen Namen gemacht haben, begeben sich Phil & Marv nun auf ihre eigene Reise und erforschen Klänge jenseits Ihrer Wurzeln, während sie einem einfachen Mantra folgen: Es gibt keine Grenzen.

Mit dieser Aussage ins Gedächtnis eingraviert, streben Floya danach etwas zu erschaffen, das größer ist als sie selbst und nehmen euch mit auf ein unvergessliches Abenteuer in die Tiefe Ihrer Herzen.

Floya sind:

Phil – Gesang

Marv – Gitarre

