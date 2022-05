Wayfarer: veröffentlichen Video zu „Black Metal Of The American West“

Wayfarer, eine der vielversprechendsten Musikgruppen aus Denver, präsentiert ihr Video zu Black Metal Of The American West.

Zur Feier des Vertragsabschlusses mit Century Media startete am 29. April die europäische Vorbestellung (hier) der hochgelobten Alben A Romance With Violence (2022 Reissue) und World’s Blood (2022 Reissue). Die Veröffentlichung ist für den 15. Juli dieses Jahres geplant.

A Romance With Violence

Ltd. Gatefold ultraklar-schwarz marmorierte LP & LP-Booklet (mit Heißfolienveredelung)

Ltd. CD Edition (4 Panel PocketPac + 12-seitiges Booklet)

World’s Blood

Ltd. Gatefold transp. sonnengelb-schwarz marmorierte LP (mit DIN A2-Poster des Cover-Artworks)

Ltd. CD Edition (4 Panel PocketPac + 12-seitiges Booklet)

Über Wayfarer:

Wayfarer ist der Black Metal des amerikanischen Westens.

Wayfarer dekonstruieren sowohl die Wut als auch die Schönheit des ungezähmten Westens in Form von glühenden Songs und präsentieren eine unnachahmliche und einzigartige amerikanische Sichtweise auf dunkle Musik. Grüblerisch und unverfälscht spiegelt die Band die Geschichte und den Mythos eines blutgetränkten Landes wider. Wayfarer schöpfen sowohl aus den Annalen des extremen Metals als auch aus der gothischen Americana von Colorado und erzählen ihre Geschichte mit staubigen Riffs, wilden Rhythmen, hartem Gebrüll und gebrochenem Gesang. Schattierungen von bissigem Black Metal gehen nahtlos in die Pfade von Denver Sound Folk und zeitlosem cineastischem Grind über – und ziehen den Hörer durch Bögen von großen Abenteuern und düsteren Offenbarungen.

Wayfarer, die in Colorados „Queen City of the Plains“ zu Hause sind, wurden vor einem Jahrzehnt gegründet. Gitarrist und Sänger Shane McCarthy gründete die Band zusammen mit Schlagzeuger Isaac Faulk, Bassist und Sänger James Hansen und dem ursprünglichen Gitarristen Tanner Rezabek. In den Jahren 2014 und 2016 veröffentlichten sie die Alben Children Of The Iron Age und Old Souls, nach denen sie den verstorbenen Rezabek durch ihren langjährigen Mitstreiter Joe Strong-Truscelli ersetzten. Mit dem nun vollständigen Line-Up veröffentlichten sie 2018 das eindringliche und bösartige World’s Blood, das das aktuelle Kapitel der Bandgeschichte einläutete. Mit A Romance With Violence präsentieren Wayfarer ihr bisher bestes Werk – ein Requiem auf der Leinwand für den Mythos des Westens. Mit sieben erschütternden Hymnen über die Hochebenen zeichnet das Album eine ergreifende Erkundung von Helden und Mördern, der untergehenden Sonne über einer romantischen Ära und dem Schatten, den sie auf die Welt von heute geworfen hat.

Wayfarer sind:

Shane McCarthy – Gitarren/Gesang

Isaac Faulk – Schlagzeug / Percussion

Jamie Hansen – Bass

Joe Strong-Truscelli – Gitarren

Wayfarer online:

https://wayfarer.lnk.to/music