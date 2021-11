Freaks And Clowns: neues Studioalbum „We Set The World On Fire“ erscheint am 28.01.2022 bei Metalville Records

Am 28.01.2022 veröffentlichen Freaks And Clowns ihr bereits drittes Studioalbum bei Metalville Records (Rough Trade). Der neue Longplayer der Schweden trägt den Titel We Set The World On Fire.

Die vom Astral Doors Gründungsmitglied Johan Lindstedt und Sänger Chrille Wahlgren gegründete Band hat sich ganz dem ehrlichen, geradlinigen Heavy Metal verschrieben. Einprägsame Refrains und Hooks sind das A und O. Mit ihrem neuen Album präsentiert sich die Band stärker denn je und erbringt eine Ehrerweisung an die Metal-Helden der 80er.

We Set The World On Fire knüpft nahtlos an die erfolgreichen Vorgängeralben an. 13 knallharte Songs, die erneut keine Gefangenen machen, sondern vom ersten Moment an mit Vollgas nach vorne preschen.

We Set The World On Fire -Tracklist:

1. Am I A Freak Or Just A Monster

2. We Set The World On Fire

3. When Evils Got A Hold On You

4. Hell Raising Woman

5. Scream Until You Like It

6. Dogs Of War

7. Fight Fire With Fire

8. Dance Of The Dead

9. One Last Ticket

10. Toxic

11. Children Of The Night

12. Freaks Of The Town

13. Heavens Calling My Name

Freaks And Clowns – Line-Up

Chrille Wahlgreen – Gesang

Johan Lidstedt – Schlagzeug

Mats Gesar – Gitarre

Mathias Henrysson – Gitarre

Ulf Lagerström – Bass

Freaks And Clowns online:

https://www.facebook.com/freaksandclowns/

https://freaksandclowns.com/