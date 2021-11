Bloodred Hourglass: erobern die Charts in Finnland und Deutschland

Das am 22. Oktober veröffentlichte Album Your Highness von Bloodred Hourglass schoss auf Platz zwei der Top Ten der offiziellen finnischen Albumcharts und auf Platz drei der Top 50 der offiziellen finnischen Charts, und erreichte sogar Platz 43 der deutschen Top 100 Albumcharts!

Bloodred Hourglass zum jüngsten Erfolg:

„Wir sind sehr dankbar für all die Unterstützung, die wir mit Your Highness von euch erhalten haben, aber das macht uns fast sprachlos… Thank You! Kiitos! Vielen Dank!“

Das aktuelle Musikvideo der Band Leaves ist hier zu sehen: