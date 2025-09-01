Bloodred Hourglass: enthüllen ihre letzte Single „Chasing Shadows“ vom neuen Album

Die finnische Death-Metal-Band Bloodred Hourglass hat am vergangenen Freitag ihre kraftvolle neue Single Chasing Shadows veröffentlicht, die ab sofort über Out Of Line Music erhältlich ist. Dies ist die letzte Single vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums We Should Be Buried Like This, das am 3. Oktober 2025 erscheint.

Nach einem erfolgreichen Tourstart in diesem Jahr zusammen mit The Halo Effect und Pain läuten Bloodred Hourglass eine neue Ära ihres sich ständig weiterentwickelnden Sounds ein. Während sich die Band auf eine umfangreiche Europa- und Finnland-Tour vorbereitet, gibt Chasing Shadows einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Seht euch das Video hier an:

Chasing Shadows hier streamen: https://BRHG.lnk.to/ChasingShadows

„Chasing Shadows reaches both far back and boldly forward“, erklärt die Band. “It recalls the aggression of our early days, while embracing a modern, synth-infused edge. Lyrically, it dives into the restlessness of chasing what we know is destructive – addictions, toxic patterns, even people. We know the cost, and still we run.“

Angetrieben von unermüdlichen Riffs, energiegeladenem Hardcore-Flair und einem Synth-getriebenen elektronischen Unterton ist Chasing Shadows perfekt für die Bühne geeignet. Im Oktober wird die Band auf ihre Europatournee mit dem Special Guest Luna Kills gehen. Alle Termine findet ihr hier.

Die finnische Metalband Bloodred Hourglass aus Mikkeli hat sich von ihren Wurzeln im Thrash- und Groove-Metal zu einer eindrucksvollen Kraft innerhalb der modernen Melodic-Death-Metal-Szene entwickelt. Mit sechs Studioalben in ihrer Diskografie haben Bloodred Hourglass kontinuierlich ihren Sound weiterentwickelt und dabei Elemente aus Metalcore, Alternative Metal und elektronischer Musik integriert, während sie ihre charakteristische Intensität beibehielten.

Ihr kommendes Album We Should Be Buried Like This trägt den Titel der ersten Single und markiert das nächste Kapitel in dieser Entwicklung. Das Album wird über Out Of Line Music veröffentlicht und setzt die starke Zusammenarbeit zwischen der Band und dem Label fort, wobei es die Fähigkeit der Band weiter ausbaut, fesselnde Klanglandschaften zu schaffen, in denen Melodie und Aggression aufeinandertreffen.

Für ihre fesselnden Live-Auftritte bekannt, haben Bloodred Hourglass Anerkennung für ihre Fähigkeit erlangt, dynamische und energiegeladene Songs zu kreieren, die tief mit den Zuhörern resonieren. Ihr unermüdlicher Streben nach musikalischer Exzellenz und Innovation hat ihren Status als formidable Präsenz in der finnischen Metalszene und darüber hinaus gefestigt.

Bloodred Hourglass online:

https://www.facebook.com/bloodredhourglass/

https://www.instagram.com/bloodredhourglass/