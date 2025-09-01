William Forest: hat seinen neuen Song „For Sorrow“ veröffentlicht

Der finnische Künstler William Forest meldet sich mit seinem Soloprojekt zurück. Seit drei Jahren arbeitet er an eigenen Kompositionen im Bereich Metal und Rock – jetzt veröffentlicht er seinen neuesten Track mit dem Titel For Sorrow.

Mit seiner Musik möchte Forest nicht nur kraftvolle Emotionen transportieren, sondern auch direktes Feedback von Hörerinnen und Hörern bekommen. For Sorrow ist ein weiterer Schritt in seiner künstlerischen Reise, die er als Soloprojekt begonnen hat, und lädt zum Teilen und Weiterempfehlen ein.

Fans von Metal- und Rockmusik dürfen gespannt sein, was William Forest aus Finnland noch in Zukunft bereithält.