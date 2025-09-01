Holy Hell: entfesseln mit „Sanctuary“ ihre härteste Single bis dato

Die aufstrebende Metalcore-Band Holy Hell aus Toronto meldet sich mit einem wuchtigen Paukenschlag zurück: Mit Sanctuary veröffentlichen sie die dritte Single aus ihrem kommenden Debüt-EP This House Is Not A Home.

Nach dem emotional aufgeladenen Erstling Planet Terror (mit Gastvocals von Connor Lovat-Fraser, Boys Night Out) und dem energiegeladenen Nachfolger Stowaway zeigen Holy Hell nun ihre bislang kompromissloseste Seite. Sanctuary verbindet brutale Härte mit melodischen Refrains, die im Ohr bleiben, und thematisiert Isolation sowie innere Zerrissenheit.

Frontmann Tommy Dillon beschreibt den Song so:

„Es ist ein Vorgeschmack auf die Richtung, die wir mit der EP einschlagen. Dunkler, härter, drängender – aber trotzdem persönlich und eingängig. Sanctuary handelt von der Suche nach Sicherheit in einer Welt, die keine bietet.“

Die EP This House Is Not A Home, die noch in diesem Jahr erscheinen soll, verspricht eine kathartische Sammlung von Songs über Liebe, Verlust und das Überleben am Ende der Welt.