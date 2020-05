Freedom Call: Benefiz-Onlinekonzert zugunsten Bundesverband Kinderhospiz e.V.

Das Coronavirus hat die Welt auch nach Wochen noch im Griff und ein Ende ist längst noch nicht in Sicht. Zwar werden viele Maßnahmen, die zur Eindämmung des Virus eingeführt wurden, nun nach und nach wieder gelockert, doch von Normalität sind wir noch weit entfernt. Die meisten Geschäfte dürfen wieder öffnen, doch noch immer ist nicht klar, ob wir in diesem Sommer in den Urlaub fahren können, wann die Grenzen wieder geöffnet werden, wann wieder Konzerte, Festivals und andere Großveranstaltungen stattfinden können. Für Festivals und weitere Großveranstaltungen sieht es weiterhin düster aus, sie wurden bis zum 31. August untersagt und offenbar bleibt es auch dabei und kann eventuell sogar noch verlängert werden. Damit ist das endgültige Ende für die Festivalsaison 2020 beschlossene Sache. Auch wenn es eine harte Entscheidung ist, die eventuell viele Veranstalter die Existenz kostet, und den Fans viele langweilige Stunden zu Hause beschert, so ist es doch die einzig richtige, denn die Sicherheit und Gesundheit aller muss vorgehen.

Etliche Bands wirken der Langeweile in der konzertfreien Zeit jedoch schon eine ganze Weile entgegen, indem sie Geisterkonzerte/Onlinekonzerte im Netz streamen und so die Konzerte direkt in die Wohnzimmer der Fans verlagern. So kann sich der geneigte Rock- und Metalhead an die Empfehlungen der Regierung halten, braucht trotzdem nicht auf die tägliche Dosis Konzertfeeling zu verzichten und kann mit Flaschenbier und Chips von der Couch aus den rockigen Klängen lauschen. Das ist natürlich keine Entschädigung für die wegfallende Freiluftsaison, aber mehr ist in nächster Zeit wohl einfach nicht drin. In diesen sauren Apfel muss einfach jeder von uns beißen, ob er nun schmeckt, oder faul ist.

Viele Bands haben in den letzten Wochen vorgelegt und natürlich geht es weiter, solange, bis die Bands wieder auf die richtige Bühne können, um mit euch zu feiern. So wird es auch in den nächsten Wochen immer wieder Streamingkonzerte für euer heimisches Wohnzimmer geben. Auch die Power Metaller von Freedom Call vermissen die Bühne und halten es nicht mehr aus, die Füße still zu halten. Party und eine unvergessliche Zeit auf Konzerten und Festivals sind aber nicht möglich, und so spielen die Nürnberger erst einmal zur Überbrückung ein Onlinekonzert. In Zusammenarbeit mit Corona Concerts geht es am 29. Mai ab 20:00 Uhr zurück auf die Bühne, und die vier Jungs um Frontmann Chris Bay werden mit euch gemeinsam euer heimisches Wohnzimmer rocken.

Bei Corona Concerts treten namhafte und beliebte Künstler in einem eigens dafür errichteten Studio auf, um euch echtes Konzertfeeling und Entertainment nach Hause zu bringen! Trotz der Absage von öffentlichen Veranstaltungen wollen sie euch damit nicht nur nahe sein, sondern sammeln zudem Gelder für gemeinnützige Organisationen und wohltätige Zwecke. Mit den Spenden und Erträgen aus diesem Event mit Freedom Call wird der Bundesverband Kinderhospiz e. V. unterstützt. Unterstützen könnt ihr die Künstler für ihr jeweiliges Projekt in Form von Spenden und mit dem Kauf der exklusiven Merch-Artikel.