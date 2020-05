Brunhilde: veröffentlichen ihre erste Single „When You Were Born (I Was Already Dead)“

Brunholde, die Metal-Punk Senkrechtstarter aus Deutschland veröffentlichen heute ihr Debüt-Single When You Were Born (I Was Already Dead). Der Titel rangiert aktuell und auf Anhieb auf Platz 5 der iTunes Metal-Charts.

When You Were Born… ist ein Song, bei dem Brunhilde – nach einem ruhigen, akustischen Intro – sofort ihr wahres Gesicht zeigen: Volle Power, direkt auf die 12! Brunhilde versprühen massenhaft harte Riffs und blondes Gift.

Entdeckt wurden Sängerin Caro Loy und Gitarrist Kurt Bauereiß von Meister Produzent Charlie Bauerfeind (Blind Guardian, Helloween).

Caro: „Ich bin sehr resolut, lebendig, direkt – und ungeduldig. Davon handelt auch die erste Single When You were born….„, die Sängerin weiter: „Kurt schreibt die Musik und ich überlege mir anschließend die passenden Lyrics dazu. Das akustische, langsame Intro hat mich zum Text inspiriert. Denn während andere oft total lahm sind und immer ellenlang darüber nachdenken, wann und wie sie etwas anfangen wollen, habe ich den ganzen Kram meist schon längst alleine erledigt. Bevor die Aufstehen, liege ich schon wieder im Bett.“

Oder anders ausgedrückt: When You Were Born (I Was Already Dead) – Passend zu Caros Motto: „Das Leben ist zu kurz, um lahmarschig zu sein!“