Full Metal Holiday 2019: Die letzten Bandbestätigungen sind da – das Programm ist komplett!

Wir freuen uns, euch die folgenden neu bestätigten Bands, die vom 14.-21. Oktober 2019 auf Mallorca bei Full Metal Holiday auftreten werden, ankündigen zu können:

Benediction:

1989 in Birmingham gegründet, wurde die Death Metal Band Benediction damals direkt von Nuclear Blast unter Vertrag genommen. 2008, nach sieben Jahren ohne eine einzige Veröffentlichung, wurde das siebte und bis dato letzte Album „Killing Music“ veröffentlicht. Der im Jahre 1991 eingestiegene Sänger Dave Ingram, der nach der Veröffentlichung des fünften Albums „Grind Bastard“ 1998 die Band verließ, ist nun wieder zurück, was ein Fest für alle BENEDICTION Fans sein dürfte!

Dagoba:

Seit ihrem ersten selbstbetitelten Album aus dem Jahre 2003 repräsentieren Dagoba stolz die lokale Metal Szene. Von Marseille aus haben die französischen Musiker mit jedem ihrer mittlerweile sieben Alben wichtige Schritte getan und wurden von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt. Stilistisch lassen sich DAGOBA dem populären amerikanischen Metal der 90er Jahre, wie Pantera, Fear Factory und Machine Head, zuordnen.

Sascha Paeth´s Master Of Ceremony:

In Kürze, genau genommen am 13. September 2019, wird das erste Album „Signs Of Wings“ von Sascha Paeth´s Master Of Ceremony erscheinen, welches eine breite Palette von Stilen innerhalb des Metal-Spektrums, von aggressiven und geradlinigen Metal-Songs bis hin zu melodischeren und symphonischen Tracks bietet. Sascha Paeth ist ein deutscher Gitarrist, Bassist, Musikproduzent und bedeutender Tontechniker, der u. a. schon mit Metal-Bands wie Rhapsody of Fire, Kamelot, Epica, After Forever, Luca Turilli, Edguy, Tobias Sammets Projekt Avantasia und vielen anderen gearbeitet hat. Selbst war er musikalisch aktiv bei „‚Heavens Gate“ und „Redkey“.

Extrabreit:

Lange vor den Toten Hosen oder den Ärzten gab es eine deutsche Band, die die Schönheit der 3-Minuten-Gitarrenhymne mit rotzig-subversiven Texten entdeckt hatte und damit die Charts eroberte: Extrabreit aus Hagen, die Väter des deutschen Pop-Punks. Auch im 41. Jahr nach der Bandgründung 1978 und über 1700 Konzerten, zählen sie live immer noch zum Besten, was deutsche Rockmusik zu bieten hat.

Varang North:

Am Samstag, den 03.08.2019 wurde beim internationalen Wacken Metal Battle Finale, welches beim 30-jährigen Jubiläum vom Wacken Open Air stattfand, ein neuer Gewinner gekürt.AM

Die Viking-/Folk Metaller Varang North aus Lettland setzten sich gegen Konkurrenten aus 29 Ländern durch und bestiegen das Sieger-Treppchen auf dem ersten Platz. Neben diversen Sach- und Geldpreisen gewann die Band auch einen Slot bei der diesjährigen Edition von Full Metal Holiday: Destination Mallorca!

Full Metal Holiday: Destination Mallorca ist nicht einfach nur Cluburlaub mit harter Musik.

Unser „Metalorca“ fernab vom Ballermann – mit Live-Musik satt, Jam-Sessions, Meet&Greets, Workshops, Metal-Karaoke und einem Hotel, das komplett für die Community reserviert ist.

Wenige Full Metal Holiday Tickets sind noch unter diesem Link erhältlich:

fullmetal.click/fmh19booking

Neben dem sieben Tage All-Inclusive Urlaub sind bei Buchungen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich im Preis natürlich auch der Hin- und Rückflug sowie der Transfer vom Flughafen Palma de Mallorca zum Hotel inbegriffen. Alternativ kann man den Urlaub auch ohne Flug+Transfer buchen.

