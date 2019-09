Enforcer: veröffentlichen ‚Sail On‘-Musikvideo zum Start ihrer 54-Show-Nordamerikatour mit Warbringer + kündigen »Wintertour 2019« mit Municipal Waste, Toxic Holocaust und Skeletal Remains an + neues Album »Zenith« überall erhältlich!

Die schwedischen Metaller Enforcer haben ihr fünftes Studioalbum, »Zenith«, am 26. April 2019 via Nuclear Blast von der Leine gelassen. Anschließend haben sie ihre neuen Songs im Rahmen einiger europäischer Club- und Fetivalshows auch live präsentiert, ehe die Truppe kürzlich mit den US-Thrashern Warbringer vier Konzerte in Mexiko gespielt hat. Doch diese waren nur der Anfang, denn heute beginnen die beiden Bands eine gemeinsame, 54 Shows umfassende Nordamerikatour in San Diego, CA (Brick By Brick). Anschließend wird es für Enforcer in Form der kürzlich angekündigten »Wintertour 2019« mit ihren Labelkollegen Municipal Waste erneut auf Reise durch die hiesigen Clubs gehen. Das Tourpaket wird von Toxic Holocaust sowie Skeletal Remains abgerundet. Diese Shows sollte man sich nicht entgehen lassen! Unten gibt es alle Termine auf einen Blick.

Zur Feier ihrer anstehenden Liveaktivitäten haben Enforcer heute ein Musikvideo zum Song ‚Sail On‘ (gefilmt und bearbeitet von Regisseur Christoffer Sandler) auf YouTube veröffentlicht. Zu sehen gibt es den Clip hier: https://www.youtube.com/watch?v=EEH-ZT1h8GA

Gitarrist/Sänger Olof Wikstrand kommentiert: „Wir freuen uns, euch heute das vierte Video zu »Zenith« präsentieren zu können, das euch einen Einblick in die Aufnahmesessions für das Album bietet. Des Weiteren können wir es kaum erwarten, dass unsere Nordamerikatour endlich losgeht. Wir sehen uns!“

»Nordamerikatour 2019«

Enforcer + Warbringer

05.09. USA San Diego, CA – Brick By Brick

06.09. USA West Hollywood, CA – Whisky a Go-Go

07.09. USA Santa Ana, CA – Malone’s

08.09. USA Fresno, CA – Strummer’s

09.09. USA San Francisco, CA – Thee Parkside

10.09. USA Sacramento, CA – Holy Diver

11.09. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

12.09. USA Seattle, WA – El Corazon

13.09. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

14.09. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

15.09. CDN Calgary, AB – Dickens

16.09. CDN Regina, SK – The Exchange

17.09. CDN Winnipeg, MB – The Park Theatre

18.09. USA Minneapolis, MN – Lee’s Liquor Lounge

19.09. USA Omaha, NE – Lookout Lounge

20.09. USA Des Moines, IA – Vaudeville Mews

21.09. USA Racine, WI – Route 20

22.09. USA Joliet, IL – The Forge

23.09. USA Westland, MI – The Token Lounge

24.09. USA Buffalo, NY – Mohawk Place

25.09. CDN Toronto, ON – Velvet Underground

26.09. CDN Ottawa, ON – Mavericks

27.09. CDN Sherbrooke, QC – Bar Le Magog

28.09. CDN Trois-Rivieres, QC – Rock Café Le Stage

29.09. CDN Québec City, QC – L’Anti Bar & Spectacles

30.09. CDN Montreal, QC – Les Foufounes Électriques

01.10. USA Philadelphia, PA – The Foundry @ The Fillmore

02.10. USA Clifton, NY – Dingbatz

03.10. USA Poughkeepsie, NY – The Chance Theater

04.10. USA Brooklyn, NY – The Kingsland

05.10. USA Elmhurst, NY – Blackthorn 51

06.10. USA Halethorpe, MD – Fish Head Cantina

07.10. USA Pittsburgh, PA – Cattivo

08.10. USA Richmond, VA – The Canal Club

09.10. USA Indianapolis, IN – Black Circle Brewing Co.

10.10. USA Atlanta, GA – The Masquerade

11.10. USA Durham, NC – Motorco Music Hall

12.10. USA Winter Park, FL – The Haven Lounge

13.10. USA Margate, FL – O’Malley’s Sports Bar

14.10. USA Ybor City, FL – Crowbar

15.10. USA New Orleans, LA – Southport Hall

16.10. USA Houston, TX – Scout Bar

17.10. USA San Antonio, TX – The Rock Box

18.10. USA Austin, TX – Come and Take It Live

19.10. USA Dallas, TX – Trees

20.10. USA Merriam, KS – Aftershock Live Music Venue

21.10. USA Tulsa, OK – The Shrine

22.10. USA Oklahoma City, OK – 89th Street

23.10. USA Albuquerque, NM – Launchpad

24.10. USA Denver, CO – Herman’s Hideaway

25.10. USA Salt Lake City, UT – Liquid Joe’s

26.10. USA Las Vegas, NV – Backstage Bar & Billiards

27.10. USA Tucson, AZ – The Rock

28.10. USA Tempe, AZ – Club Red

»Wintertour 2019«

Municpial Waste + Toxic Holocaust + Enforcer + Skeletal Remains

28.11. D Nürnberg – Z-Bau

29.11. D Chemnitz – AJZ

30.11. B Antwerpen – Kavka Zappa

01.12. NL Drachten – Iduna

03.12. UK Birmingham – The Asylum

04.12. UK Glasgow – Slay

05.12. UK Belfast – Limelight

06.12. UK Manchester – Club Academy

07.12. UK Leeds – Brudenell Social Club

08.12. UK London – ULU Live

10.12. D Oberhausen – Kulttempel

11.12. I Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

12.12. D Landshut – Alte Kaserne

13.12. D Cottbus – Glad House

14.12. CZ Prag – Nová Chmelnice

15.12. D Berlin – SO36

—–

Holt euch »Zenith« hier: http://nblast.de/EnforcerZenith

Mehr zu »Zenith«:

‚Die For The Devil‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=LSvSxlOv6F4

‚Muere Por El Diablo‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=4aRHfLRHnw4

‚Searching For You‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=XTOePETOcc4

‚Voy A Encontrarte‘ OFFIZIELLER TRACK:

https://www.youtube.com/watch?v=Dm-2GiP2xzY

‚Regrets‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=UBuiWlbX0MI

‚Ecos‘ OFFIZIELLER TRACK:

https://www.youtube.com/watch?v=WEHC_zVIU_o

»Zenith« – Tracklist:

01. Die For The Devil

02. Zenith Of The Black Sun

03. Searching For You

04. Regrets

05. The End Of A Universe

06. Sail On

07. One Thousand Years Of Darkness

08. Thunder And Hell

09. Forever We Worship The Dark

10. Ode To Death

Bonustrack (nur DIGI!)

11. To Another World (DIVLJE JAGODE-Cover)

»Zenith« (Spanische Version) – Tracklist:

01. Muere Por El Diablo

02. Zenith Del Sol Negro

03. Voy A Encontrarte

04. Ecos

05. El Fin De Un Universo

06. Navego

07. Mil Años En Las Sombras

08. Rendido Al Trueno Infernal

09. Por Siempre Seguimos La Oscuridad

10. Oda A La Muerte

Die zehn brandneuen Hymnen auf »Zenith« beglücken die Fans nicht nur mit klassischen Tönen: Erneut haben auch neue Einflüsse Einzug erhalten, die den einzigartigen Sound der Truppe um interessante Facetten zu erweitern wissen. Zudem gibt Neu-Gitarrist Jonathan Nordwall mit dieser Platte seinen Studioeinstand. Gitarrist/Sänger Olof Wikstrand kommentiert: „»Zenith« ist auf jeden Fall unser bislang ambitioniertestes Projekt. Ich schätze, dass wir insgesamt über zweieinhalb Jahre für dessen Songs, Produktion und Aufnahmen aufgewandt haben. Wir sind einfach überglücklich, das Album endlich von der Kette lassen zu können. Nehmt euch in Acht, der ‚Zenith Of The Black Sun‘ erwartet euch.“ Während die Schlagzeugaufnahmen in den Soundtrade Studios, Stockholm stattgefunden haben, wurde der Rest von »Zenith« in den Hvergelmer Studios, Arvika eingespielt. Produziert wurde das Werk einmal mehr von der Band selbst. Das dazugehörige Artwork stammt vom italienischen Künstler Velio Josto.

—

Enforcer sind:

Olof Wikstrand | Gesang, Gitarre

Jonas Wikstrand | Schlagzeug, Klavier, Keyboard

Tobias Lindqvist | Bass

Jonathan Nordwall | Gitarre

Weitere Infos:

www.facebook.de/enforcerofficial

www.nuclearblast.de/enforcer

