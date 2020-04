German Kultrock Festival: findet 2020 nicht statt

Nach der Schalt-Konferenz vergangene Woche zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem damit einhergehenden Verbot für Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August 2020, war klar, das bedeutet das sichere AUS für die allseits geliebten Sommer-Festivals. Nachdem in den letzten Tagen schon etliche deutsche Festivals abgesagt wurden, darunter das Wacken, das Bang Your Head, das Rock Am Ring / Rock Im Park, das Full Force, das Rock Of Ages, das Southside, das M’era Luna, das Hurricane und einige andere mehr, haben sich nun auch die Veranstalter des German Kultrock Festival zu Wort gemeldet. Das Festival war für den 15. August in der Balver Höhle geplant. Leider fällt auch das Event in die Kategorie Großveranstaltungen und musste daher nun abgesagt werden. Das Event findet erneut am 14. August 2021 statt, bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Jede Absage ist im Moment bitter für alle Rocker & Headbanger, dennoch ist die Entscheidung gut und richtig, denn die Sicherheit und Gesundheit von Bands, Veranstaltern, Crews und Publikum muss oberste Priorität haben.

Hier das offizielle Statement der Veranstalter:

Liebe Rockfreunde,

aufgrund nachfolgendem Link und unsererm aktuellen Stand in VVK + Künstler + Helfer + Gäste + Presse + Mitarbeiter + Security + Feuerwehr + Johanniter Unfallhilfe + „Gastronomieteam Festspiele Balver Höhle“ würden wir die Anzahl an Besuchern von über 1.000 Menschen weit überschreiten. Wir werden in den kommenden 72 Stunden zum Thema eine Videobotschaft mit unseren Erklärungen senden. 🤓 Wir werden, für Manche sicherlich unüblich zu erleben, als Veranstalter in jeder Hinsicht auf „gut Deutsch“ die Hosen runter lassen. 🤭 Bitte verzichtet bis dahin auf Rückforderungen, da unsere Botschaft so einiges an positiven Überraschungen in sich hat, mit dem keiner so ernsthaft von uns rechnete. 😲 Wir haben gekämpft wie die Löwen, für Uns und für Euch und alle Beteiligten. Dabei unendlich viel Zuspruch Eurerseits nicht nur hier bei Facebook bekommen. 😘🤘 Das ist unfassbar was „Ihr“ liebe Rockfans an moralischer, herzlicher und solidarischer Unterstützung für Uns leistet. Wir sind förmlich sprachlos und tief im Herzen berührt ! 🤘🤝🤘😊☺️

Euer Veranstalterteam Klaus Walz & Guido Simm & Crew.

🤘🤘🤘

Beachtet auch das Video.