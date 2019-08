Gwar: kehren im November und Dezember nach Europa zurück

Europäer!!! Mehr als 10 Jahre sind vergangen, seit sich die Alien Overlords Gwar an den Seelen der alten Welt gelabt haben. Nun, das Warten hat endlich ein Ende, die Zeit ist gekommen, dass Gwar wieder ihren unstillbaren Blutdurst löschen. Ja, ihr habt richtig gehört! Eure Herren und Gebieter Gwar werden ihre triumphale Rückkehr über den großen Teich im November vollziehen, wenn sie zu ihrer Use Your Collusion 2019 European & UK Tour übersetzen. Der Angriff beginnt am 22. November in Bochum und die Invasion endet am 15. Dezember, wenn Zürich eingenommen wird. Bis dahin wird der Kontinent einem schwelenden Haufen Mist gleichen! Als Main Support konnte niemand Geringeres als die Metallegende Voivod gewonnen werden! Tickets sind ab sofort unter gwar.net verfügbar.

„Gwar haben lange genug gewartet, um Jugendliche jenseits des Teiches zu terrorisieren. Was gibt es Schöneres, als im Winter in ganz Europa zu plündern“, sagt Gitarrist Pustulus Maximus.

Leadsänger The Berserker Blóthar schaltet sich ein. „Ganz Europa wird sich der Majestät von Gwar beugen! Wir werden deine Städte zerstören und all deine Drogen konsumieren. Wir werden den depressivsten, emotional und sexuell unterdrückten Menschen auf der Erde den willkommenen Tod bringen. Ich kann es kaum erwarten, ihr unendlich minderwertiges Sanitär zu verwüsten.“

„In Europa nennen sich mich Döner Kebab, das ist nämlich alles, was ich dort esse, ich liebe einfach die europäische Kultur. Ich kann die Tour gar nicht erwarten“, meint Schlagzeuger JiZMak da Gusha.

Ein Video ist aus Bandfestung in Antarctica geleaked, schaut es euch hier an:

Gwar sind:

The Berserker Blóthar: Lead Howler

Beefcake the Mighty: Bass Guitar, Vocals

Pustulus Maximus: Lead Guitar, Vocals

BälSäc the Jaws ‚o Death: Rhythm Guitar, Vocals

JiZMak da Gusha: Drums

Bonesnapper: Bodyguard, Crappy Vocals

Sawborg Destructo: Annoying Nemesis, Annoying Vocals

Gwar Use Your Collusion Europe & UK 2019 Tour:

Nov. 22: Bochum, DE @ Matrix*

Nov. 23: Vaureal, FR @ Le Forum*

Nov. 24: Mannheim, DE @ MS Connexion*

Nov. 26: Cologne, DE @ Live Music Hall

Nov. 27: Kortrijk, BE @ De Kruen

Nov. 28: Tilburg, NL @ 013 KZ

Nov. 30: Manchester, UK @ Club Academy

Dec.1: Glasgow, UK @ The Garage

Dec. 2: Wolverhampton, UK @ Steel Mill

Dec. 3: Newcastle, UK @ Riverside

Dec. 4: London, UK @ Islington Academy

Dec. 5: Antwerp, BE @ Zappa

Dec. 6: Bremen, DE @ Schlachthof

Dec. 7: Copenhagen, DK @ Pumpehuset

Dec. 8: Berlin, DE @ Festsaal Kreuzberg

Dec. 9: Prague, CZ @ Meet Factory

Dec. 10: Ziln, CZ @ Masters of Rock Cafe

Dec. 11: Graz, AT @ Explosvi

Dec. 12: Ljubljana, SI @ Kino Siska

Dec. 13: Pinarella di Cervia, ITL @ Rock Planet

Dec. 14: Zurich, @ Komplex

Voivod Main Support All Dates

*- Downcast Collision (from…The Netherlands) opens Nov. 22-24

– Childrain (from…Basque Country) opens Nov. 26- Dec.14

