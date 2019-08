2018 wurde das WOD nach siebenjähriger Pause zurück auf die Festival-Landkarte geholt – und nun geht man mit Bands wie Nile, Marduk, Exhorder, Deserted Fear ua. in die nächste Runde.

Das Way Of Darkness findet am 4. und 5. Oktober 2019 in der Stadthalle in Lichtenfels statt.

www.wayofdarkness.de

Ticketlink: https://www.cudgel.de/Tickets/WAY-OF-DARKNESS-2019-2-Tage-Ticket.html

