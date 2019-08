The Menzingers: neue Single und Video „America (You’re Freaking Me Out)“

The Menzingers präsentieren mit America (You’re Freaking Me Out) eine brandneue Single aus dem Album Hello Exile, das am 4. Oktober auf Epitaph erscheint. Passend dazu, veröffentlichen die US-Amerikaner ein sehenswertes Musikvideo:

Produziert wurde das Video von Rob McConnaughy, mit dem die Band bereits an dem Clip zu dem ikonischen Track I Don’t Want To Be An Asshole Anymore (Video) arbeitete.

Frontmann Greg Barnett kommentiert die Hintergründe des Songs: “We’re living in a pretty insane time, where all you can think about every single day is ‘What the hell is going on with this country?’ But as I was writing that song I realized that it’s kind of always freaked me out, especially coming-of-age during the Iraq War. I love so much about America, but I think you can’t deny that there are some people in power who are absolutely evil.”

Zuvor veröffentlichten The Menzingers den Song Anna (Video).

Das Quartett formierte sich bereits 2006 in Scranton zu Teenager-Zeiten und ordnete sich in der Metropole Philadelphia neu. Seit dem Epitaph-Debüt On The Impossible Past aus dem Jahr 2012, ging es für die Band steil aufwärts. So erreichte man mit dem letzten Album After The Party (2017) u.a. den 67. Platz der US-Album-Charts.

Im Frühjahr 2020 kehren The Menzingers zudem auf die europäischen Bühnen zurück. Die Daten in der Übersicht:

25.01.2020: Hamburg – Gruespan

26.01.2020: Berlin – Bi Nuu

28.01.2020: Wien – WuK

30.01.2020: Stuttgart – Universum

31.01.2019: München – Technikum

01.02.2019: Köln – Kantine

Hello Exile Tracklist:

1. America (You’re Freaking Me Out)

2. Anna

3. High School Friend

4. Last To Know

5. Strangers Forever

6. Hello Exile

7. Portland

8. Strain Your Memory

9. I Can’t Stop Drinking

10. Strawberry Mansion

11. London Drugs

12. Farewell Youth

