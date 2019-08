King Diamond: Nordamerikatour mit Uncle Acid & the Deadbeats und Idle Hands angekündigt

Nachdem er diesen Sommer eine neue Liveshow und sogar neue Musik auf europäischen Festivals präsentiert hat, gibt King Diamond heute offiziell den Titel und das Thema für das erste Studioalbum seit 12 Jahren bekannt: The Institute! Fans erwarten die erste Single bereits für diesen Herbst, das Album wird dann 2020 erscheinen. Einen ersten Teaser gibt es hier zu sehen:

King Diamonds erster Kommentar zum neuen Album The Institute: „Aus euch unbekannten Gründen ist klar, dass ihr es zum jetzigen Zeitpunkt nicht alleine zum „Institute“ schaffen könnt. Deshalb bringen wir The Institute zu euch. Ihr wollt diese spezielle Art der Behandlung, welche nur wir euch geben können, sicher nicht verpassen. Es könnte zu eurem eigenen Besten sein….“

King Diamond wird im November und Dezember auf große Nordamerika-Tour gehen, mit dabei als Vorbands sind Uncle Acid & the Deadbeats sowie Idle Hands.

King Diamond: „Watch out North America, we are coming for you this Winter. I’m very proud to bring two special and amazing guests to you. Their names are Uncle Acid & the Deadbeats, plus Idle Hands. Make an appointment now…kingdiamondcoven.com“

Nachstehend alle Dates. Zum ersten mal überhaupt wird es möglich sein, King Diamond persönlich zu treffen – VIP Meet and Greet-Pakete inklusive Showticket und exklusives Merchandise gehen am Dienstag um 16 Uhr hier live: kingdiamondcoven.com

King Diamond tour dates

w/ Uncle Acid & the Deadbeats, Idle Hands

Nov. 2 – Dallas, TX – Bomb Factory

Nov. 4 – Atlanta, GA – Tabernacle

Nov. 5 – Orlando, FL – Dr. Phillips Center

Nov. 7 – Brooklyn, NY – Kings Theatre

Nov. 8 – Worcester, MA – The Palladium

Nov. 10 – Philadelphia, PA – The Tower Theater

Nov. 11 – Baltimore, MD – The Lyric

Nov. 12 – Montreal, QC – M-Telus

Nov. 14 – Detroit, MI – The Fillmore

Nov. 15 – Cleveland, OH – The Agora Theatre

Nov. 16 – Louisville, KY – The Palace Theatre

Nov. 18 – Chicago, IL – The Riviera

Nov. 19 – Minneapolis, MN – Palace Theater

Nov. 22 – Denver, CO – The Fillmore

Nov. 23 – Salt Lake City, UT – The Complex

Nov. 25 – Seattle, WA – The Paramount

Nov. 26 – Portland, OR – The Schnitzer

Nov. 27 – Vancouver, BC – The Queen Elizabeth

Nov. 29 – San Francisco, CA – The Warfield

Dec. 1 – Los Angeles, CA – The Wiltern

Dec. 2 – San Diego, CA – Magnolia

Dec. 3 – Anaheim, CA – The Grove of Anaheim

Dec. 4 – Phoenix, AZ – Comerica

Weitere Infos zu The Institute werden bald veröffentlicht.

