Double Crush Syndrome: neue Single „Die Berühmten Drei Worte“ vom kommenden Album „Death To Pop“ veröffentlicht

Nachdem Double Crush Syndrome am 23. Juni mit ihrem Ausflug in den ZDF Fernsehgarten für ordentlich Aufruhr in den Medien sorgte, lies es sich die Redaktion nicht nehmen, die Band offiziell einzuladen. Am gestrigen Sonntag war es dann soweit – nach einer ausnehmend herzlichen Ansage von Moderatorin Andrea ‚Kiwi’ Kiewel, die mit den Worten ‚ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft’ endete, feuerte die Band ihre Liebeserklärung an den deutschen Schlager raus und verneigte sich vor den Stars ihrer Kindheit.

Und so präsentieren Double Crush Syndrome heute ihre neue Single samt Musikvideo zu Die Berühmten Drei Worte von ihrem neuen, kommenden Album Death To Pop, welches am 25. Oktober 2019 via Arising Empire escheinen wird!

Schaut euch das Musikvideo Die Berühmten Drei Worte hier an:

Pre-Save Death To Pop auf deinem digitalen Streaming Dienst: http://nblast.de/DoubleCrushSyndromePre

Andy Brings: „Als die Bestätigung kam, dass wir im ZDF Fernsehgarten auftreten werden, war uns sofort klar, dass wir uns dafür etwas ganz besonderes einfallen lassen wollen. Mit unserer Coversion von Andy Borgs Die berühmten drei Worte verneigen wir uns vor dem ZDF, einer großen und schönen Zeit, unserer eigenen Jugend, und vor Songs, die jeder kennt und gerne mitsingt, egal ob betrunken oder nüchtern. Wir lieben was wir tun, und tun was wir lieben, alles andere ist keine Option für uns. First rule: NO RULES!“

Double Crush Syndrome Death To Pop Tour 2020

Präsentatoren:

Musix, Powermetal.de, The Mellow Music, Twilight, Rock Hard Magazin

15.01.20 GB London – Thousand Island

17.01.20 DE Cologne – Helios 37

18.01.20 DE Bochum – Rotunde

19.01.20 DE Frankfurt – Elfer Music Club

21.01.20 DE Munich – Backstage

22.01.20 AU Vienna – Chelsea

23.01.20 CZE Prague – Klub 007 Strahov

24.01.20 DE Leipzig – Bandhaus

25.01.20 DE Berlin – Maze

26.01.20 DE Hamburg – Indra

Tickets: http://bit.ly/2H5BhGV

Kauft und/oder streamt euch die Flash & Blood-EP hier: https://doublecrushsyndrome.lnk.to/FlashAndBlood

Mehr von der EP:

I Don’t Like You: https://youtu.be/-A9g3F_MAOg

Rebel Yell: https://youtu.be/Qc-HF7f2RDw

Double Crush Syndrome – The Return of Rock n´Roll!

Wenn ein großes Undergroundtalent aus dem Ruhrpott zu Bayern München geht, müssen Fragen erlaubt sein.

Also, Andy Brings, warum geht man mit seiner Band, die als DIY-Sensation gilt und ihre Unabhängigkeit stets als oberste Maxime ausgegeben hat, nach drei erfolgreichen Jahren unter Piratenflagge zum Luxusliner Arising Empire? „Weil da die richtige Band auf die richtige Company trifft. Lauter Musikverrückte auf allen Positionen, es fühlt sich einfach zu 100% gut an! Wir geben nichts auf, im Gegenteil: man bestärkt uns vielmehr darin anders und gleichzeitig weiterhin wir selbst zu sein!“

Und anders sind Double Crush Syndrome, als sie 2013, angeführt von Sänger und Gitarrist Andy Brings (ex-Sodom, ex-The Traceelords), an den Start gehen. Ohne Label, ohne Promotion, nur mit einer CD-Eigenpressung im Pappschuber bewaffnet, erobert die Band die Bühnen des In- und Auslands, und probt dort den Rock n´Roll-Aufstand. „Wir gehen raus mit der festen Absicht, dem Publikum die geilstmögliche Rockshow zu bieten! Wir zwingen die Leute, Spaß zu haben!“

Diese Energie spricht sich rum, und so ist die Band in den nächsten 3 Jahren als Support auf Deutschland- bzw. Europatournee u.a. mit Acts wie J.B.O., Ohrenfeindt, Sebastian Bach (Skid Row), Doro, Hardcore Superstar, Loudness, W.A.S.P., und spielt Dutzende eigene Konzerte; jedes, als ob es das letzte wäre.

Nun also das offizielle Debütalbum. Was hört man? „Wir sehen uns in der Tradition von Bands wie Ramones, Kiss, Skid Row, Motörhead, Mötley Crüe, ohne wie diese zu klingen oder es darauf anzulegen. Es ist unsere Version von Rock n´Roll, natürlich mit viel Punk in der Instrumentierung, starken Refrains mit Pop-Schlagseite und der Power eine Kleinstadt zu zermalmen. Also eine Kleinstadt pro Song wohlgemerkt!“ sagt Brings, ohne den Anflug eines Lächelns. Hat die Band etwa keinen Humor? „Doch, sehr viel sogar, die ganze Band funktioniert nicht ohne Augenzwinkern und einer ordentlichen Portion Anarchie auf der Bühne. Aber wir sind nicht per se lustig. Was wir tun, nehmen wir sehr ernst! Dennoch: Spaß soll, ja muss gehabt werden, auf und vor der Bühne!“

Die Bandbreite der Songs reicht von peitschenden Punk n´ Roll Granaten wie den Bandhymnen Die For Rock n´Roll und Gimme Everything, sowie etwas ausgefuchsteren Abrissbirnen wie Can´t You Be Like Everyone Else und Revolution bis hin zur „teuersten“ Nummer On Top Of Mount Whateverest. Teuer? „On Top… sticht etwas heraus, der Song ist opulenter arrangiert, hat ein paar coole Synthie-Effekte, die das Lied noch mehr strahlen lassen. Wir sind sehr stolz auf das Stück!“ sagt Brings, der das Album auch produziert und gemischt hat.

Und die Texte? Hat die Band etwas zu sagen? „Wir sind auf jeden Fall dagegen! Wogegen genau wissen wir manchmal selbst nicht mehr, aber mit einer gewissen punkigen Grundwut im Bauch ist das total egal. Hauptsache nix gefallen lassen! Es gibt bei uns jedoch keinen ideologischen oder politischen Überbau. Wir definieren Punk anders. Wir stehen nicht mit politisch korrekter Markenkleidung irgendwo im Wald rum, und brüllen kopflastige Parolen in die Welt! Wir machen uns hübsch und wollen unterhalten! Einige Lieder zelebrieren die Liebe, andere verteufeln sie. Was alle Songs inhaltlich eint, ist die niemals endende Hoffnung und der Wille, ein selbstbestimmtes, freies Leben zu führen, zu lieben, zu lachen und zu weinen, mit dem festen Glauben, dass alles gut wird! Stark sein! Glücklich sein!“

Die Zeichen stehen also auf Sturm, Herr Brings?

„Die völlige Begeisterung unseres neuen Partners Nuclear Blast/Arising Empire kickt uns nochmal richtig in den Hintern, obwohl wir wirklich keinen Arschtritt nötig haben. Wir geben entweder Vollgas, oder sind aus. Dazwischen gibt es nichts! Entscheidend ist auf dem Platz, und da haben wir eh vor Nichts und Niemandem Angst. We die for Rock n´ Roll!“

Double Crush Syndrome sind:

Andy Brings | Gesang, Gitarre

Slick Prolidol | Bass, Gesang

Jason-Steve Mageney | Schlagzeug