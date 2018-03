„Klaus Büchner – Hanebüchner“

Buchtitel: Hanebüchner

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 132 Seiten

Genre: Torfrock

Release: 18.03.2018

Autor: Klaus Büchner

Link: https://www.acabus-verlag.de/vorschau_45/2018_66/hanebuumlchner-meine-gedichte-und-fotos-handsigniert-von-torfrock-saumlnger-klaus-buumlchner_9783862825806.htm

Verlag: Acabus Verlag

Buchform: Hardcover, 18,00 €

ISBN-13: 978-3862825806

Oh Schreck, wie rezensiere ich einen Gedichtband?

Wenn das Gas nich’ funktioniert

und dein Haus dir explodiert,

denn is’ egal, wie laut du schreist.

Du kriegst bloß noch den Grundstückspreis.

Wenn es um Weisheiten geht, kennt Klaus Büchner (Sänger und Mitbegründer von Torfrock sowie die Stimme von Werner) kein Pardon. Auf langen Spaziergängen mit Hündin Fienchen denkt er tief nach, über die allerletzten Wahrheiten des Lebens, und schon reimt und fotografiert er wieder. Fienchen ist dabei eine sehr gute Kritikerin, denn sie findet alles spitze. Als er sie fragte, ob er vielleicht einen Gedichtband mit 50 Reimen und Fotografien veröffentlichen soll, hat sie gewedelt. Derart im Selbstbewusstsein gestärkt, kann er nun sagen: „Da isser.“

Büchner charakterisiert seine Reime als eine brisante Mischung aus Satire, Klamauk, Tatsachen und Falschmeldungen. Illustriert werden die 50 Gedichte von selbst geknipsten Fotos sowie Bilder seiner Kindheit.

Der Bengel im Wiesengrund sucht vergebens den knüppelharten Sinn des Lebens. Immerhin ist der Bengel gerade 70 geworden und scheint ein drittes Leben anzustreben. Durch seine „neue Beziehung“, Fienchen ist immerhin erst fünf, erscheint auch Klaus Büchner wieder jugendlich frisch zu sein. Na klar ist das Buch nun kein Wagner, Schiller oder Goethe, doch wer sich dem Wernerischen Slang oder dem Torfmoorholmer Dorfgeschehen hingezogen fühlt, wird sich freuen.

Nun ja, 50 Gedichte sind nicht viel, der Preis ist stolz. Dafür ist die Erstausgabe auch signiert bestellbar. Direkt beim Verlag und vor dem offiziellen Ausgabedatum am 18.03.2018.

Am 27.03.2018 findet dann, nur ein paar Kilometer von seinem Dithmarscher Wohnort entfernt, im Landgasthof Zur Post in Wacken seine Premierenlesung statt. Wacken – wo sonst. Musikalisch wird er nicht durch einen der Torfis begleitet, sondern durch Christoph Stein-Schneider (Fury In The Slaughterhouse / Wohnraumhelden). Tickets sind noch erhältlich.