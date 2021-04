Autor: Klaus Marschall, Chris Emil Janßen

Buchtitel: Torfrock – Die Jahre Zwischen 40 Und 30

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 300 Seiten

Genre: Bildband

Release: 01.05.2021

Link: https://www.charlesverlag.de/torfrock-offizieller-bildband/

Verlag: Charles Verlag (Bedey Media GmbH)

Buchform: Hardcover, 49,00 €

ISBN-13: 978-3948486259

Die Zeitreise beginnt natürlich mit der Vorstellung der Musiker. Der Opener ist Raymond Voss. Die Bilder entstanden alle 2018 bei seinen vorerst letzten Auftritten, bevor er krankheitsbedingt aussetzen musste. Weiter geht es natürlich mit Klaus Büchner. Seine verschiedenen Outfits gehen natürlich vom Rocker bis Hahnebüchner. Die Locations? Vom Wackinger, dem Landgasthof Zur Post in Wacken, dem Werner Rennen in Hartenholm bis zum Rosenhof in Osnabrück bei der Bagaluten Wiehnacht ist alles dabei. Volker Schmidt nimmt Position drei in der aktiven Bandzugehörigkeitsdauer ein. Er ist seit 2004 als Gitarrist und Bassist fester, ununterbrochener Bestandteil der Band. Volker geht bei den Konzerten bis zum Anschlag. Das machen die Bilder von Chris Emil Janßen auch mehr als deutlich. Stefan Lehmann stieß 2009 zu den Torfis. Er spielte vorher bei der Kiezgröße Ohrenfeindt und war so hinlänglich bei der Band bekannt. Seine Bilder bekommt ein normaler Konzertfotograf nicht hin. Zu sehr schirmt seine Plexiglaswand ihn normalerweise hinter der Schießbude ab.

Das nächste Kapitel zeigt die Band bei der Interaktion untereinander. Auch hier bekommt Chris Emil Janßen Aufnahmen aus Perspektiven hin, die für Grabenkämpfer wie mich unmöglich sind. Auch das nächste Kapitel, Crew und Technik beinhaltet solche Bilder. Hinter den Kulissen kann Chris Stimmungen einfangen, die ein Außenstehender nie mitbekommt. Stimmungsvolle, tolle Bilder im nächsten Block. Hier werden die Fans gezeigt. Fans aller Generationen von sieben bis siebzig. Jemand wie ich erkennt die Stammgäste auf den Fotos wieder. Der Fanclub die Flensländer, Angela und Andi mit Fäustel in der ersten Reihe, Manfred auf dem Kutter in Heiligenhafen… Als Nächstes sind die Locations dran. Markenzeichen und Aufbau, Logos und Markenzeichen. Natürlich mit dabei die wohl ungewöhnlichste aller Locations, die Hallig Langeness. Ein kurzes Kapitel wird den Instrumenten gewidmet, bevor es zu Bildern von der Show kommt. Eindrucksvolle Bilder vom Treiben auf der Bühne bis zur Seite 220. Mittendrin plötzlich ein Bild von einem Time For Metal Fotografen… Uups… Ich schwöre, ich wusste von dem Bild von mir nischt! Das Bild entstand beim Konzert in der Kieler Pumpe.

Weiter im Text… Natürlich kommt auch das Treiben Backstage nicht zu kurz. Bilder, die ein Normalsterblicher nie zu sehen bekommt. Bilder, die sich ein Normalsterblicher sicher anders vorgestellt hat.

Normalerweise wäre das Buch nun sicher am Ende gewesen. Durch die Erkrankung von Raymond Voss springt der langjährig bekannte Sven Berger aus der Zwick-Hausband ein. Natürlich wird auch ihm hier ein Kapitel gewidmet. Auch dem Werner Rennen 2018 wird ein Extrakapitel gewidmet. Solch ein Highlight in der Bandgeschichte muss gesondert gewürdigt werden! Apropos Highlight. Mit diesen geht das Buch eindrucksvoll weiter. Das Kultur Auf Den Halligen-Konzert bekommt ein gesondertes Kapitel, ebenso wie ein Kapitel über die 29. Bagaluten Wiehnacht. Dort entstanden so viele tolle Bilder, dass das im normalen Buch gar nicht genug gewürdigt werden konnte. Den Abschluss darf dann Raymond aus dem Krankenhaus und die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bilden. Denn auch die gesellschaftliche Vorbildfunktion darf bei allem Unterhaltungswert nicht zu kurz kommen.

Das Buch kommt beim renommierten Charles-Verlag in Hamburg heraus. Es ist beim Verlag natürlich genauso erhältlich wie überall, wo es Bücher gibt.