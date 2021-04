Motorjesus: veröffentlichen „Hellbreaker“-Album und neue Video-Single für den Song „Firebreather“

Motorjesus spielen traditionellen Heavy Metal & dreckigen Rock ’n‘ Roll kombiniert in ihrer eigenen speziellen High-Octane Mischung. Am Freitag hat die Truppe um den Frontmann Chris „Howling“ Birx ihr brandneues Album Studio-Album Hellbreaker veröffentlicht, welches aus allen Richtungen positives Feedback erhält – zum Beispiel findet es sich in den Top Ten der wichtigsten deutschen Magazin-Soundchecks wieder: Rock Hard (#3) und Metal Hammer (#7).

Und als ob das nicht genug wäre, schütteln sie auch noch einen neuen Videoclip aus dem Ärmel. Der Albumtrack Firebreather hatte das Glück einen eigenen Clip zu bekommen, der mit einer Prise Star Wars/Endzeit-Stimmung und der dazugehörigen Szenerie gewürzt wurde. Neugierig, dann schaut hier:

Die Band ist seit Anfang der 2000er Jahre live sehr aktiv und spielte bereits Touren mit Bands wie Motörhead, Anthrax, Mustasch, Der W, Prong uvm. Auch auf Festivals wie dem Summer Breeze oder dem Rock Hard Festival durften die „Motorjupps“ schon gastieren.

Mit ihrem letzten regulären Studioalbum Race To Resurrection von 2018 konnten Motorjesus den höchsten Charteinstieg der Bandgeschichte verbuchen. Die Platte stieg auf Platz 41 der deutschen Media Control Charts ein. Daraufhin folgten viele Festivals und eine eigene Headliner-Tour, sowie eine Support-Tour für die Schweden-Rocker Mustasch Ende 2019. Anschließend wurde im Februar 2020 das erste Livealbum Live Resurrection veröffentlicht.

Die Corona-Pandemie machte der Band zwar einen Strich durch sämtliche Live-Aktivitäten, allerdings konzentrierten sie sich so auf ein neues siebtes Studioalbum, welches jetzt unter dem Namen Hellbreaker erscheint. Gemischt wurde das Album erneut von Produzenten-Legende Dan Swanö.

Motorjesus haben dieses Mal bewusst versucht, ein eher kompaktes, schnelles, explosives Album zu produzieren, das entgegen der sonstigen Motorjesus-Traditon ohne Balladen auskommt. Songs wie das bretternde Car Wars, Battlezone oder das räudige Dead Rising versprühen eine leicht punkige Rotzrock-Attitüde, während andere Songs wie der eingängige Hellbreaker oder der hymnische Judge Dredd Tributesong Lawgiver eher dem traditionellen Heavy Metal der 80er wie Judas Priest oder Iron Maiden verpflichtet sind.

Aber auch alte Motorjesus Fans finden im Opener Drive Through Fire, in Beyond The Grave oder dem Groove-Kopfnicker Firebreather typische Motorjesus Songs zwischen Hard Rock, Classic Rock, Stoner und anderen breitgefächerten Rock-Einflüssen wieder. Hauptsache es kann laut mitgegrölt werden und die Fäuste gehen nach oben.

Let the motor run!