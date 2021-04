Mono Inc.: „We Are The Raven“-Sommerkonzerte

Mono Inc. spielen im Rahmen ihrer We Are The Raven Open Airs insgesamt elf exklusive Abstandsshows!

Nachdem das Konzert auf der Parkbühne in Leipzig am 03.07. innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, wird es dort am 04.07. eine Zusatzshow geben.

Außerdem sind die letzten beiden Termine in Hamburg und Nürnberg angekündigt worden.

„Der Rabe sprach: „… und somit entscheiden die [..] Menschen von Jahr zu Jahr, von Jahrhundert zu Jahrhundert immer wieder aufs Neue, lieber in der Dunkelheit zu leben, als in das strahlende Licht zu gehen.“ (Auszug aus dem Earbook The Book Of Fire)

Das letzte Jahr war für viele von uns überschattet von der Dunkelheit. Es gab viel Angst, viel Wut, viel Trauer und viel Frust. Auch in diesem Jahr wird unser Leben nicht wie gewohnt ablaufen. Aber wir haben genau zwei Möglichkeiten: wir können uns alle weiter in die Unzufriedenheit zurückziehen oder das Beste draus machen. Es ist unsere Chance und unsere Aufgabe, einen helleren Weg zu finden, um damit umzugehen. Lasst uns nicht den Fehler machen und in der Dunkelheit leben und dadurch die Unzufriedenheit in der Welt steigen lassen.

Wir möchten mit Euch sein, bei Euch sein. Das geht nicht wie gewohnt, aber immerhin zusammen. Lasst uns das Leben feiern, das Positive sehen und uns an dem erfreuen, was möglich ist. Wer im Dunklen bleiben möchte, soll das tun. Aber Du bist der Rabe, WIR sind der Rabe und das Licht wartet auf uns. Lasst uns das Leben gemeinsam genießen und die Welt verändern.

Eure Monos„

Termine:

Special Guests: Storm Seeker°, Manntra*, Lacrimas Profundere×

Präsentiert von: EMP, Piranha, Musix, Slam, Schall. und Sonic Seducer

02.07.2021 Augsburg – Messe Augsburg (Strandkorb Open Air) *

03.07.2021 Leipzig – Parkbühne * Ausverkauft

04.07.2021 Leipzig – Parkbühne * (Zusatzshow)

09.07.2021 Dortmund – Westfalenpark (Juicy Beats Park Session)*

10.07.2021 Hamburg – Dockville Gelände (Strandkorb Open Air) °

16.07.2021 Mühltal – Frankensteiner Kulturfestival ×

18.07.2021 Wiesbaden – BRITA Arena (Strandkorb Open Air) °

31.07.2021 Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach °

20.08.2021 Berlin – Rennbahn Hoppegarten (Strandkorb Open Air) *

21.08.2021 Mönchengladbach – SparkassenPark (Strandkorb Open Air) *

27.08.2021 Nürnberg – Volkspark (Strandkorb Open Air) ×

Quelle: NoCut / SPV