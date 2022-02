Kreator – Violent Revolution (Re-Release)

Artist: Kreator

Herkunft: Essen, Deutschland

Album: Violent Revolution

Spiellänge: 57:45 plus 178:21 Minuten

Genre: Thrash Metal

Release: 21.01.2022

Label: Nuclear Blast Records

Link: https://www.facebook.com/KreatorOfficial

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Miland „Mille“ Petrozza

Gitarre – Sami Yli-Sirniö

Bass – Frédéric Leclercq

Schlagzeug – Jürgen „Ventor“ Reil

Tracklist:

Violent Revolution:

01. Reconquering The Throne

02. The Patriarch

03. Violent Revolution

04. All Of The Same Blood

05. Servant In Heaven – King In Hell

06. Second Awakening

07. Ghetto War

08. Replicas Of Life

09. Slave Machinery

10. Bitter Sweet Revenge

11. Mind Of Fire 12. System Decay

Bootleg Revolution:

01. Violent Revolution (Live in Brazil)

02. Reconquering The Throne (Live in Brazil)

03. Extreme Aggression (Live in Korea)

04. People Of The Lie (Live in Korea)

05. All Of The Same Blood (Live in Korea)

06. Phobia (Live in Korea)

07. Pleasure To Kill (Live in Korea)

08. Renewal (Live in Korea)

09. Servant In Heaven King In Hell (Live in Brazil)

10. Terrible Certainty (Live in Korea)

11. Riot Of Violence (Live in Korea)

12. Terrorzone (Live in Brazil)

13. Betrayer (Live in Brazil)

14. Lost (Live in Brazil)

15. Coma Of Souls (Live in Brazil)

16. Flag Of Hate (Live at Wacken)

17. Tormentor (Live at Wacken)

18. Violent Revolution (Live in Istanbul)

19. Reconquering The Throne (Live in Istanbul)

20. Extreme Aggression (Live in Istanbul)

21. People Of The Lie (Live in Istanbul)

22. All Of The Same Blood (Live in Istanbul)

23. Phobia (Live in Istanbul)

24. Servant In Heaven – King In Hell (Live in Istanbul)

25. Terrible Certainty (Live in Istanbul)

26. Riot Of Violence (Live in Istanbul)

27. Betrayer (Live in Istanbul)

28. Flag Of Hate (Live in Istanbul)

29. Tormentor (Live in Istanbul)

30. The Patriarch (Live in Istanbul)

31. Violent Revolution (Live in Istanbul)

32. Reconquering The Throne (Live at Waldrock)

33. Extreme Aggression (Live at Waldrock)

34. People Of The Lie (Live at Waldrock)

35. All Of The Same Blood (Live at Waldrock)

36. Phobia (Live at Waldrock)

37. Pleasure To Kill (Live at Waldrock)

38. Renewal (Live at Waldrock)

39. Servant In Heaven – King In Hell (Live at Waldrock)

40. Flag Of Hate (Live at Waldrock)

41. Tormentor (Live at Waldrock)

Bereits zum zwanzigsten Mal jährt sich die Veröffentlichung des achten Studioalbums Violent Revolution. Dies feiern Kreator mit ihrer derzeitigen Plattenfirma Nuclear Blast in Form einer ausgiebigen Wiederveröffentlichung. Damals wechselten sie mit diesem Album gerade von Drakkar Entertainment zu Steamhammer. Nachdem Kreator in andere Genres abgerutscht waren, veröffentlichten sie wieder ein Album im alten Thrash-Stil. Verantwortlich hierfür waren Gitarrist Sami Yli-Sirniö und Frontmann Miland „Mille“ Petrozza.

Produziert wurde das Album seinerzeit von Andy Sneap. Das Multitalent stand damals nicht nur mit Sabbat auf der Bühne, sondern machte sich hauptsächlich einen Namen als Toningenieur und Produzent und bekam damals im Folgejahr 2002 sogar einen Grammy für den Mix des Opeth Albums Deliverance.

Dass Kreator eine hervorragende Liveband sind und waren, beweisen die Bonus-CDs. Überragende 41 Livemitschnitte mit durchweg guter bis sehr guter Qualität sind auf der Bootleg Revolution vertreten. Die Aufnahmen der ersten CD stammen alle aus der Zeit vor der Veröffentlichung 2001 von Violent Revolution. Die Tracks des Albums wurden in Brasilien, Korea, der Türkei, den Niederlanden und Deutschland aufgenommen. Die deutschen Aufnahmen stammen vom Wacken Open Air, die niederländischen vom Waldrock Open Air. Gab es die erste „Bootleg-CD“ mit den Aufnahmen Brazil, Korea, Wacken auch schon 2001, ist mit der zweiten CD ein weiteres Set dazugekommen. Es überschneiden sich die Songs, wahrscheinlich weil sie aus der gleichen Tour stammen. Einen Bootleg-Eindruck machen die Aufnahmen aus den Niederlanden und der Türkei in der Tat, die qualitativ etwas schlechter sind. Insbesondere von den Istanbul Tracks bin ich qualitativ etwas enttäuscht.

Die Wiederveröffentlichung von Violent Revolution ist in den unterschiedlichsten Formaten erhältlich. Folgende Formate stehen zur Auswahl:

Digital Album Bootleg Revolution (Live In Brazil, Korea, Wacken / Live In Istanbul / Live At Waldrock)

(Live In Brazil, Korea, Wacken / Live In Istanbul / Live At Waldrock) 2CD Digibook incl. Live Bonus CD (Brazil, Korea, Wacken)

1CD Jewelcase (Originalalbum)

2LP Gatefold Solid Black

2LP Gatefold Solid Red

2LP Gatefold Marbled Clear/Red (EMP Exclusive)

2LP Gatefold Splatter Red/Black

Box-Set inklusive 2CD Digibook (Album & Live Bonus), 2LP (Album), 2LP (Live Bonus; Brazil, Korea, Wacken), 1CD Slipcase (Live In Istanbul), 1CD Slipcase (Live At Waldrock), 20-seitiges Comic Book Graphic Violence – Chapter 1