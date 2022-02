Mesentery: zeichnen mit ihrer erbarmungslosen neuen Death Metal Single „Inevitable“ samt apokalyptischem Musikvideo eine Dystopie des Zusammenbruchs der modernen Welt

Mit Inevitable erschien Ende Januar die dritte Single aus dem kommenden Mesentery Album Soulfucker. Der derb treibende und energiegeladene Track zeigt eine Welt, die ihr Schicksal ohne Hoffnung auf Erlösung besiegelt hat und im beeindruckend dystopischen Musikvideo werden die düsteren Lyrics zur brutalen Realität. Der mit dem Team des VideoProduktionsHauses produzierte Clip präsentiert den Zusammenbruch der menschlichen Existenz in wütend-brachialen Bildern. Rund um die zentral performende Band spielen sich in einer endzeitlich-morbiden Kulisse in zahlreichen wabenartig gestapelten Gummizellen verschiedene Horrorszenarien des zwischenmenschlichen Wahnsinns ab. Mit ihrer Mischung aus Death Metal, Thrash wie auch anderen Extreme Metal Einflüssen hämmern die Musiker aus dem Hamburger Umland ihrer Band neues Leben ein. Zwischen harten Old School Riffs, brutalen Grooves und stimmigen Melodiespitzen wird ein diabolischer Spannungsbogen aufgebaut. Soulfucker, das am 11.02.2022 über Dr. Music Records erscheint, wurde von Mastermind Marcel Braun, der sowohl den Gesang, die Gitarren als auch Bassspuren selbst übernahm und Schlagzeuger Eryc Botz im legendären Chameleon Recording Studio Hamburg eingespielt. Produziert von Eike O. Freese (Helloween, Alice Cooper, Heaven Shall Burn) entstand ein Album, das von der Wut und dem Schmerz über das Fehlverhalten der Gesellschaft bestimmt wird. Dieses manifestiert sich besonders im Titelthema, das auf der schonungslosen Biografie „Seelenficker“ basiert, in der die Autorin unter dem Pseudonym Natascha ihre unerbittliche, ungeschönte Zeit auf dem Drogenstrich und als Crystal-Meth-Abhängige nachzeichnet. Auch dieses verstörende Motiv passt gut zum erbarmungslosen Inevitable Musikvideo und seiner zornigen Death Metal Keule. Achtung, nichts für schwache Nerven, hier geht es zum apokalyptischen Gemetzel:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: