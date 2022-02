Uriah Heep – Salisbury & Very ‚Eavy, Very ‚Umble (Vinyl Picture Discs)

Artist: Uriah Heep

Herkunft: London, England

Album: Salisbury & Very ‚Eavy, Very ‚Umble (Vinyl Picture Discs)

Spiellänge Salisbury: 38:41 Minuten

Spiellänge Very ‚Eavy, Very ‚Umble: 39:14 Minuten

Genre: Rock, Classic Rock, Progressive Rock

Release: 28.01.2022

Label: BMG

Link: http://www.uriah-heep.com/newa/index.php

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Bernie Shaw

Gitarre, Gesang – Mick Box

Bassgitarre – Davey Rimmer

Keyboard, Gesang – Phil Lanzon

Schlagzeug, Gesang – Russell Gilbrook

Tracklist Salisbury:

Bird Of Prey The Park Time To Live Lady In Black High Priestess Salisbury

Tracklist Very ‚Eavy, Very ‚Umble:

Gypsy Walking In Your Shadow Come Away Melinda Lucy Blues Dreammare Real Turned On I’ll Keep On Trying Wake Up (Set Your Sights)

Am 28.01.2022 hat BMG die ersten beiden Alben von Uriah Heep in limitierter Auflage als Vinyl Picture Discs veröffentlicht. Diese wunderschön aufgemachten Platten von Salisbury & Very ‚Eavy, Very ‚Umble bilden den Startschuss zu einer Serie von Picture Discs für Sammler aus dem gesamten Uriah Heep-Katalog, die in den nächsten Monaten ebenfalls das Licht der Welt erblicken sollen. Das Artwork für jede Picture Disc wurde sorgfältig bearbeitet, die Originalcover retuschiert, um ein authentisches wie spektakuläres Erscheinungsbild widerzuspiegeln. Uriah Heeps Debütalbum ‚…Very ‚Eavy …Very ‚Umble‘ hat nicht nur 1970 bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern zählt auch heute noch zu einer der wichtigsten Rockscheiben, die unser Globus gesehen hat. Mit dem Rückenwind des Starts ihrer immer noch aktiven Karriere, die sie 53 Jahren verfolgen, gibt es einen neuen Grund, bei Liebhabern des schwarzen Goldes, die alten Klassiker wieder neu aufzulegen.

Das Hauptaugenmerk liegt heute auf dem wirklich gelungenen Äußeren der beiden Alben, dennoch wollen wir auch noch mal über die Silberlinge sprechen. …Very ‚Eavy …Very ‚Umble wurde erstmals 1970 veröffentlicht und enthält die erste Single der Truppe mit dem Namen Gypsy. Geschrieben wurde die Nummer von Mick Box und David Byron, die nicht nur bei mir einen festen Platz in der Rock Hitliste hat. Das Cover von …Very ‚Eavy …Very ‚Umble ziert den damaligen Sänger David Byron und dürfte vielen ein Begriff sein. Auf der Vorderseite der Picture wird der Musiker unter Spinnweben eingehüllt, sodass sein Gesicht kaum noch zu erkennen ist. Mit dem Blick auf die Tracklist erblickt man schnell Come Away Melinda, Dreammare oder I’ll Keep On Trying, die in den fast 40 Minuten Spielzeit ihr Können unter Beweis stellen.

1971 veröffentlichten die Londoner ihr zweites Album Salisbury, welches alleine auf die beiden Hits High Priestess und Lady In Black setzt. Lady In Black ist weit über den eigentlichen Rock-Kosmos hinaus bekannt und konnte seit Release viele Menschen emotional berühren. Mit dem 16-minütigen Song Salisbury werfen Uriah Heep den Hörer unsanft aus der Scheibe. Unterstützt wurden sie dabei von einem 24-köpfigen Orchester. Außerdem ist es das erste Album, auf dem Ken Hensley begonnen hat, die Tracks der Engländer zu schreiben. Beide Pictures enthalten den Originalton, der in den Landsdowne-Studios aufgenommen wurde.