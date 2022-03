Heaven Shall Burn: kündigen 5 Clubshows unter dem Motto „Neuland Exkursion 2022“ für Mai an

Nach den Shows im November letzten Jahres haben Heaven Shall Burn noch lange nicht genug von Konzerten in kleinen Clubs. Unter dem Motto Neuland Exkursion 2022 gibt es die Thüringer im Mai bei den folgenden Gelegenheiten zu sehen:

25 Mai 2022 Germany, Rostock – MAU Club

26 Mai 2022 Germany, Bremen – Schlachthof

27 Mai 2022 Germany, Schweinfurt – Stattbahnhof

28 Mai 2022 Austria, Salzburg – Rockhouse

29 Mai 2022 Germany, Lindau – Club Vaudeville

Die Band zu den Shows:

„Wir haben das Motto Neuland für diese kleine, aber feine Konzertreise nicht umsonst gewählt, denn wir spielen in Clubs, in denen wir bisher nicht zu sehen waren. Ja wir reisen dafür sogar in ferne Länder in denen wir in noch nie (!) gespielt haben: Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, wir kommen endlich zu Euch und entfernen diesen unfassbaren Schandfleck aus unserer Bandgeschichte!!!

Neuland aber auch, weil es uns ein großes Anliegen ist, jungen und neuen Bands, die während der Pandemiezeit keine Chance hatten in das Licht der Öffentlichkeit zu treten, eine Möglichkeit zu geben, sich vor einem breiteren Publikum zu präsentieren. Wir werden daher auf dieser Tour keine Supportband im klassischen Sinne dabei haben, sondern es wird jeden Abend eine tolle Nachwuchsband die Chance bekommen, sich zu zeigen! Genaue Informationen zu der Aktion werden in Kürze bekannt gegeben. Also seid dabei und ergattert ein Ticket, das wird fett. Wir freuen uns riesig darauf, mit Euch die Clubs einzureißen, bevor es dann bald wieder auf die großen Bühnen geht!“

Heaven Shall Burn touren endlich ausgedehnt ihr letztes Album Of Truth And Sacrifice, das sich bei seiner Veröffentlichung im März 2020 auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts platzierte.

Neben den oben genannten Shows ist die Band im Sommer auf zahlreichen europäischen Festivals zu sehen, bevor Anfang 2023 endlich ihre große Europatournee zusammen mit Trivium nachgeholt wird.

Heaven Shall Burn live:

03 Jun 2022 Finland, Tampere – Rockfest

10 Jun 2022 Switzerland, Interlaken – Greenfield

17 Jun 2022 Belgium, Dessel – Graspop

18 Jun 2022 France, Clisson – Hellfest

26 Jun 2022 Germany, Gräfenhainichen – Full Force

03 Jul 2022 Spain, Viveiro -Resurrection

07 Jul 2022 Czech Republic, Vizovice – Masters of Rock

16 Jul 2022 Sweden, Gävle – Gefle Metal Festival

21 Jul 2022 Bulgaria, Plovdiv – Hills of Rock

06 Aug 2022 Romania, Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

19 Aug 2022 Germany, Sulingen – Reload Festival

20 Aug 2022 Germany, Dinkelsbühl – Summer Breeze

21 Aug 2022 Netherlands, Eindhoven – Dynamo Metal Fest

Heaven Shall Burn, Trivium

12 Jan 2023 United Kingdom, Glasgow – O2 Academy

13 Jan 2023 United Kingdom, Birmingham – O2 Academy

14 Jan 2023 United Kingdom, Manchester – O2 Victoria Manchester

15 Jan 2023 United Kingdom, London – O2 Academy Brixton

17 Jan 2023 Netherlands, Tilburg – O13

18 Jan 2023 Germany, Saarbrücken – Saarlandhalle

20 Jan 2023 Germany, Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

21 Jan 2023 Germany, Erfurt – Messe

22 Jan 2023 Czech Republic, Prague – Forum Karlín

23 Jan 2023 Poland, Warsaw – Stodola

27 Jan 2023 Sweden, Stockholm – Fållan

28 Jan 2023 Denmark, Copenhagen – Amager Bio

29 Jan 2023 Germany, Leipzig – Haus Auensee

31 Jan 2023 Belgium, Brussels – AB

01 Feb 2023 France, Paris – L’Olympia

03 Feb 2023 Spain, Bilbao – Santana 27

04 Feb 2023 Portugal, Lisbon – Sala Tejo

05 Feb 2023 Spain, Madrid – La Riviera

07 Feb 2023 Spain, Barcelona – Razzmatazz

08 Feb 2023 France, Lyon – Le Transbordeur

10 Feb 2023 Germany, Ludwigsburg – MHP Arena

11 Feb 2023 Germany, Hamburg – Sporthalle

12 Feb 2023 Germany, Berlin – Verti Music Hall

14 Feb 2023 Hungary, Budapest – Barba Negra

15 Feb 2023 Austria, Vienna – Gasometer

17 Feb 2023 Germany, Munich – Zenith

18 Feb 2023 Switzerland, Zurich – Samsung Hall *venue change

19 Feb 2023 Italy, Milano – Alcatraz

20 Feb 2023 Germany, Frankfurt – Jahrhunderthalle

