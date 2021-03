Helloween: kündigen „United Forces Tour 2022“ zusammen Hammerfall an & enthüllen Cover Artwork zum neuen Studioalbum „Helloween“

Es war schon absehbar: Die für April/Mai geplante Helloween-Europatour muss leider pandemiebedingt erneut verlegt werden. Aber das ist kein Grund, den Kopf hängen zu lassen, denn jetzt erst recht – 2022 kommt es dann live noch fetter! Weil wir zusammenhalten müssen, um die quälende Live-Pause zu ertragen und weil außergewöhnliche Umstände außergewöhnliche Maßnahmen erfordern, haben Helloween ihre Freunde von Hammerfall auf ihre Europatour eingeladen, um gemeinsam ein gewaltiges Metal-Package auf die Beine zu stellen. Die United Forces Tour 2022 betitelte Allianz liefert den Fans also nicht nur die volle Helloween-Bedienung, sie kommen zusätzlich in den Genuss von feinstem schwedischen Stahl aus der Schmiede von Hammerfall. Beide Bands werden brandneue Studio-Alben im Gepäck haben, deren Songs die europäischen Fans auf der kommenden UNITED FORCES TOUR 2022 zum allerersten Mal live hören werden. Das lang ersehnte Ende der Durststrecke naht also im März, April und Mai 2022, und völlig angemessen in doppelter Dosis – schließlich müssen wir knapp zwei Jahre Metalplay nachholen und jede Menge Entzugserscheinungen auskurieren! Andi Deris dazu: „Wir freuen uns sozusagen ‚hammermäßig‘, unsere Freunde von Hammerfall auf der Tour dabei zu haben! 2002 hat die Band ihr Album Crimson Thunder in meinem Studio auf Teneriffa produziert und wir hatten damals schon unglaublich viel Spaß zusammen. Dieses Mega-Package liefert das angemessene Metal-Spektakel, um nach der langen Zeit endlich wieder auf der Bühne Vollgas zu geben!“ Auch Oscar Dronjak kann es kaum erwarten: „Wir freuen uns unglaublich auf die Tour! Nicht nur geht es nach zwei endlos langen Jahren endlich wieder auf die Straße, sondern dann auch noch mit Hellowenn, die wir lieben und die eine große Inspiration waren, um Hammerfall überhaupt zu gründen. Die United Forces Tour 2022 wird wahrhaftig eine ganz besondere Tour, darauf könnt ihr euch verlassen!“ Für die Trockenübungen vorab kommt im Sommer ein einzigartiges neues Helloween-Album, das mit der Vereinigung der Sänger Kiske, Deris & Hansen und Reminiszenzen an alle Epochen der Bandgeschichte für sich schon eine Sensation ist, und auch Hammerfall werden noch vor der Tour neues Songmaterial abliefern. Ein ordentlicher Vorlauf also, um sich für die zweifache Ladung Livepower bei der ultimativen United Forces Tour 2022 warm zu machen – wer die folgenden frisch über den Ticker gekommenen Termine verpasst, war vermutlich nie wirklich mit dem Metal-Virus infiziert …



Helloween & Hammerfall

United Forces Tour 2022



25-Mar-2022 NOR Oslo – Sentrum Scene

26-Mar-2022 SWE Gothenburg – Partille Arena

28-Mar-2022 FIN Helsinki – Black Box

29-Mar-2022 EST Tallinn – Noblessneri Valukoda

01-Apr-2022 GER Bamberg – Brose Arena

02-Apr-2022 GER Hamburg – Sporthalle

03-Apr-2022 GER Berlin – Verti Music Hall

04-Apr-2022 GER Regensburg – Donau Arena

08-Apr-2022 ES Madrid – Wizink Center

09-Apr-2022 ES Barcelona – St. Jordi Club

11-Apr-2022 IT Milan – Lorenzini District

12-Apr-2022 GER Kempten – Black Box

13-Apr-2022 CH Zürich – Samsung Hall

15-Apr-2022 LUX Luxemburg – Rockhal

16-Apr-2022 NL Tilbourg – 013

18-Apr-2022 PL Katovice – MCK

20-Apr-2022 BG Sofia – Arena Armeec

22-Apr-2022 AT Vienna – Gasometer

23-Apr-2022 CZ Prag -O2

24-Apr-2022 SK Zvolen – Ice Stadium

26-Apr-2022 HU Budapest – Papp Laszlo Sportarena

29-Apr-2022 GER Bochum – Ruhrcongress

30-Apr-2022 GER Stuttgart – Schleyerhalle

01-May-2022 GER Frankfurt – Jahrhunderthalle

04-May-2022 UK Manchester – Manchester Academy

05-May-2022 UK London – Brixton Academy 19-May-2022 RU St. Petersburg – A2*

21-May-2022 RU Moscow – Adrenaline-Stadium*

23-May-2022 FR Lyon – Transbordeur*

25-May-2022 FR Paris – Olympia*

* ohne Hammerfall

Helloween erscheint am 18. Juni, der Vorverkauf dazu beginnt am 26. März. Helloween haben jüngst das Cover Artwork zu ihrem neuen Album enthüllt, das von dem in Berlin ansässigen Künstler Eliran Kantor erschaffen wurde, auf dem all die bedeutenden Themen der Bandhistorie verarbeitet werden und visuell unterstreicht, dass die Band alle Teile ihrer Geschichte in Ehren hält.

Mehr zum kommenden Album: