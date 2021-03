Burning Witches: neue Single & Video zu „Flight Of The Valkyries“

Burning Witches ist stolz, heute mit Flight Of The Valkyries eine neue Single aus seinem anstehenden vierten Studioalbum Nuclear Blast erscheint. Der schweizerisch-niederländische Hexenzirkelist stolz, heute miteine neue Single aus seinem anstehenden vierten Studioalbum The Witch Of The North vorstellen zu können, das am 28. Mai 2021 beierscheint.

Ein tolles Visualizer-Video zu Flight Of The Valkyries gibt es hier:

Die verhext: Kaum zwölf Vollmonde nach ihrem dritten Opus Dance With The Devil melden sich Burning Witches gestählt und überlegen mit The Witch Of The North zurück, ihrem bislang feurigsten und donnerndsten Werk. Ein Album mit dem Rüstzeug zum modernen Metal-Klassiker, zum Referenzwerk des wahren, des echten Stahls. Ganz klar: Wer nach nur einem Jahr mit einem solchen Hexenhammer um die Ecke biegt, muss mit Magie im Bunde sein. Mit schwarzer Magie.

Das Album The Witch Of The North kann man ab sofort vorbestellen.

Quelle: Nuclear Blast Records