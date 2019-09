Herschbach Asskick Vol II mit Crepitus und Center Of An Epidemic am 05.10.2019 in Geißler‘s Bierhaus in Herschbach (Vorbericht)

Eventname: Herschbach Asskick Vol II

Bands: Crepitus, Center Of An Epidemic

Ort: Geißler’s Bierhaus, Im Vogelsang 6, 56249 Herschbach

Datum: 05.10.2019

Kosten: 5 € VVK, 8 € AK

Genre: Hard Rock, Heavy Metal, Crossover, Thrash Metal, Nu Metal

Besucher: ca. 100 Besucher

Veranstalter: Geißler‘s Bierhaus

Link: https://www.facebook.com/events/619505378552957/

In Geißler’s Bierhaus, der Rock und Metalkneipe im Herschbach / Westerwald, geht es nach dem erfolgreichen Start in die zweite Runde des Herschbach Asskick-Formates.

Beim Herschbach Asskick Vol II am 05.10.2019 sind die Bands Crepitus und Center Of An Epidemic am Start.

Crepitus ist eine Hard’n Heavy Band aus Montabaur. Das Quartett um Frontfrau Rage Dos Santos lässt seit 2015 den Westerwald bis an den Rhein erschallen. Zunächst als Coverband gestartet, ließ man vermehrt Eigenkompositionen in das Programm einfließen. Gespielt wird getreu dem Motto: Ob Cover oder eigene Songs, gespielt wird was gefällt. Das Spektrum der Band ist dabei sehr breit aufgestellt. Über Black Sabbath, Judas Priest, Deep Purple bis hin zu Metallica und Megadeth sieht man seine musikalischen Vorbilder.

Center Of An Epedemic kommen aus dem Rhein-Sieg Kreis und verbinden modernen Metal-Crossover aus harten Riffs, eingängigen Melodien, schrägen Elemente und satten Grooves. Thrash und Nu Metal sind angesagt. Das Sextett aus Windeck hat beim Metal Meltdown Vol. 1 im Mai 2019 Montabaur erfolgreich seine Livepremiere hingelegt. Dieses Mal dürfen sich die Metalheads in Herschbach gerne von der Mucke von Center Of An Epedemic infizieren lassen. Eine Schutzimpfung wird nicht ausreichen, um nicht der Mucke zu verfallen.

Metaller, gebt euch selbst einen Arschtritt und kommt zum Herschbach Asskick Vol II in Geißler’s Bierhaus!

Kommentare

