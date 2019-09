The Blizzard Of Ozz – Support: Motörblast – am 02.11.2019 im Das Bett in Frankfurt am Main (Vorbericht)

Headliner: The Blizzard Of Ozz

Vorband: Motörblast

Ort: Das Bett, Schmidtstr.12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 02.11.2019

Kosten: 18,60 € VK, 20 € AK

Genre: Punk, Rock, Pop, Punk Rock, Pop Rock

Besucher: 500

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/the-blizzard-of-ozz/

Die britisch-deutsche Formation Blizzard Of Ozz ist die perfekte Madman-Illusion. Wer nicht hinsieht und nur die Stimme von Mojo Solmen / Ozzy hört, wird wohl kaum seinen Ohren trauen. Man könnte wirklich glauben, der echte Prince Of Darkness hätte sich hierher verirrt, so authentisch klingt seine Stimme. Selbst die immer etwas tatterig wirkenden Gestiken sowie die genuschelten Ansagen erinnern bei der Show von Blizzard Of Ozz doch sehr an das Original. Gespielt werden so ziemlich alle Klassiker aus den Epochen von Black Sabbath und Ozzys Solokarriere, wie Crazy Train, Mr. Crowley, Bark At The Moon, usw.

Supportet werden Blizzard Of Ozz von Motörblast. Klar, hinter diesem Bandnamen kann sich nur eine Motörhead-Coverband verbergen. „We are Motörblast – we play Rock‘ n Roll“, ist die Devise der Band. Motörblast ist die geballte Motörhead-Power! Rock’n’Roll will never die! Da gibt es nicht nur was auf die Nüsse, das Ace Of Spades gibt es natürlich auch!

Dr. Ape, der Lemmy von Motörblast, spielt den gleichen legendären Bass-Sound! Er gleicht mit der angeborenen Warze sogar seinem großen Vorbild Lemmy. Da ist die Verwechslungsgefahr schon sehr groß. Dr. Ape war bereits als Lemmy-Double auf Wacken unterwegs.

Wer die perfekte Illusion von Ozzy und Lemmy haben möchte, sollte sich diesen Abend im Das Bett in Frankfurt nicht entgehen lassen

