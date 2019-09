Filmtitel: Grantchester Staffel 2

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch, Englisch

Laufzeit: ca 277 Minuten + 38 Minuten Bonusmaterial

Genre: Krimiserie

Release: 20.09.2019

Regie: Tim Fywell, David O‘ Neill, Edward Bennett

Link: https://www.edel.com/entertainment/

Produktion: Edel Motion

Schauspieler:

James Norton, Robson Green, Morven Christie, Tessa Peake-Jones

Die zweite Staffel der britischen Erfolgskrimi-Serie Grantchester wurde bereits vor vier Jahren produziert. Seit diesem September können auch alle Fans hierzulande ihre Heimkinoanlage mit der deutschen Version füttern. Mit an Bord die Schauspieler James Norton, Robson Green, Morven Christie und Tessa Peake-Jones in den Hauptrollen. In über vier Stunden gleitet der Käufer in eine wilde Zeit und sorgt für einen angenehmen Sprung aus dem grauen Alltag in eine Zeit, die an jeder Straßenecke noch ein Abenteuer parat hatte.

Die Story der Grantchester Staffel 2:

Der charmante Geistliche Sidney Chambers (James Norton) und DI Geordie Keating (Robson Green) sind zurück und stellen sich als „Partner in Crime“ neuen Herausforderungen. Es ist 1954, Sidney hat seine Kriegserlebnisse hinter sich gelassen und führt ein gutes Leben. Alkohol und Selbstzweifel sind seinen Pflichten als Priester und der Hingabe für seine Gemeinde gewichen.

Aber die Dinge sind nie einfach und als Sidney eines Verbrechens beschuldigt wird, hält die Entlarvung des Täters das ganze Dorf in Atem. Sidneys und Geordies ungewöhnliche Freundschaft ist weitergewachsen und stärker als je zuvor. Obwohl sie alles für einander tun würden, wird ihre Loyalität zueinander auf eine harte Probe gestellt. Denn ein Pfarrer bewahrt die Geheimnisse der Menschen, und ein Polizist will diese aufdecken. Wird die Treue zu Kirche und Staat letztendlich ihr Verhängnis sein? Doch es gibt auch einen Lichtblick: Sidneys Liebesleben entwickelt sich in Form einer neuen Freundin zum Besseren, obwohl die anhaltende Freundschaft mit Amanda die Angelegenheit verkompliziert.

Grantchester Staffel 2 Fazit Weiterhin hochkarätig besetzt und perfekt mit modernen Mitteln ausgestattet, ist dieser Historienkrimi zu empfehlen, wenn man auf eine britische Handschrift steht. Immer wieder fallen Schulterschlüsse zu Inspector Morse, die man auch in der zweiten Staffel nicht leugnen kann. Eine tolle Produktion mit viel Liebe zum Detail der Zeit, verbirgt sich hinter dem Deckmantel von Grantchester. Auf deutsch synchronisiert, gehen ein paar Details flöten. Wer es typisch britisch mag, sollte die Urfassung konsumieren, aber auch deutschsprachige Krimifans kommen voll auf ihre Kosten. Tadellos mit einem Krimi-Feeling, das auch heute im Jahr 2019 immer geht, trifft die Regie den Nerv der Zeit und dürfte viele alte und neue Augen gebannt auf der Mattscheibe verharren lassen. Rene W. 8.2 Leser Bewertung 0 Bewertungen 0 8.2 Punkte

