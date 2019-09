Long Distance Calling: launchen Live-Clip und Single zu ‘On The Verge’

Long Distance Calling haben kürzlich ihr erstes Livealbum samt Blu-Ray Stummfilm – Live From Hamburg (A Seats & Sounds Show) angekündigt, das am 01.11.2019 bei InsideOutMusic erscheinen wird. Das Konzert wurde im April auf ihrer Seats & Sounds Tour eingefangen und ist eine besondere audiovisuelle Erfahrung.

Nun hat die Band die zweite Single ausgekoppelt und präsentiert in diesem Rahmen die zweite Single On The Verge samt eines sehenswerten Videos:

Die Band dazu: “Wir präsentieren euch mit Freude die zweite Single und das Video Stummfilm – Live From Hamburg, diesmal einen unserer dynamischsten, cineastischten und orchestralsten Song bis dato: On The Verge. Der Song ist ursprünglich auf unserem letzten Album Boundless, die Liveversion wurde allerdings mit Cello und Live Percussion / Electronics bereichert. Viel Spaß!”

Um die Veröffentlichung des Livealbums gebührend zu feiern, wird die Band eine spezielle und exklusive Performance beim Golden Silence Festival am 02.11. in Münster als Release-Show auf die Bühne bringen.

Stummfilm – Live Ffrom Hamburg (A Seats & Sounds Show) ist erhältlich als Limited Edition Blu-Ray + 2CD, Gatefold 3LP Vinyl & als Digital Audio Download. Pre-ordern kann man hier: https://LongDistanceCalling.lnk.to/STUMMFILM-LiveFromHamburg

Tracklist:

1. Into The Black Wide Open

2. The Very Last Day

3. In The Clouds

4. Like A River

5. On The Verge

6. Interlude

7. Out There

8. Apparitions

9. Black Paper Planes

10. 359°

11. I Know You, Stanley Milgram!

12. Sundown Highway

13. Flux

14. Metulsky Curse Revisited

