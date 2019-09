DragonForce: veröffentlichen neues Video zur 3. Single „Razorblade Meltdown“

Seit heute gibt es das total irre Video zu Razorblade Meltdown, der dritten Single aus dem neuen Album Extreme Power Metal. DragonForce streiten sich in dem Video um die Gunst einer Frau und bringen sich in den knapp fünf Minuten unzählige Male gegenseitig um die Ecke.

Zum Glück alles im Comicstil, sonst müsste es wohl ab 18 sein.

Extreme Power Metal erscheint am 27. September bei earMUSIC als CD Digipak, 2LP+DL, als limitierte Coloured 2LP+DL über EMP sowie Digital. Das Album, welches von Damien Rainaud von Mix Limited in Los Angeles, Kalifornien produziert wurde, wurde zum Teil auf dem Twitch-Kanal vom Gitarristen Herman Li aufgenommen (www.twitch.tv/hermanli). DragonForce Fans waren in diesen Prozess aktiv involviert.

Das Album kann hier vorbestellt werden: https://dragonforce.lnk.to/ExtremePowerMetal

Extreme Power Metal Tracklist:

1. Highway To Oblivion

2. Cosmic Power Of The Infinite Shred Machine

3. The Last Dragonborn

4. Heart Demolition

5. Troopers Of The Stars

6. Razorblade Meltdown

7. Strangers

8. In A Skyforged Dream

9. Remembrance Day

10. My Heart Will Go On

Die Grammy-nominierte Band DragonForce kommt aus London und ist bekannt als die schnellste Band der Welt. Ihr Platin-verkaufendes Album Through The Fire And Flames bescherte ihnen den internationalen Durchbruch und wurde zum schwierigsten Song bei Guitar Hero III. Ihre energiegeladenen und heiteren Liveshows haben ihnen Fans auf allen Kontinenten eingebracht.

Die Gruppe ist durch komplexe und schnelle Gitarrensolos von Herman Li und Sam Totman bekannt. Die Gründungsmitglieder riefen die Band 1999 über eine Kleinanzeige ins Leben. Seitdem veröffentlichte die Band sieben Studioalben, inklusive Valley Of The Damned (2003), Sonic Firestorm (2004), Inhuman Rampage (2006), Ultra Beatdown (2008), The Power Within (2012), Maximum Overload (2014), und Reaching Into Infinity (2017). Mit Extreme Power Metal beginnt 2019 ein neues Kapitel in der Geschichte von DragonForce!

Das sagt Herman Li über Extreme Power Metal: „Dieses Album kombiniert erneut das Beste von DragonForce aber dieses Mal auf eine noch größere, epischere und spektakulärere Weise. Wir können es nicht erwarten, dass die Fans es hören!“ Nach dem Abschied von Keyboarder Vadim Pruzhanov im letzten Jahr, wird DragonForce nun von Coen Janssen der Symphonic Metal Band Epica unterstützt, der das neue Album in unbekannte Dimensionen hievte. Sam Totman sagt: „Wir haben auf dem Album sehr eng mit Coen zusammengearbeitet. Wir sind so glücklich damit, was er mit seinem grandiosen Stil dazu beigetragen hat!“

Der Stil der Band kombiniert melodiöse Refrains des klassischen 80s Rocks mit triumphierenden, fröhlichen Melodien und Fantasy-basierten Power Metal Texten. Um ihrer Liebe zu Videospielen Tribut zu zollen, enthält ihre Musik auch oft Melodien im Stil von Retrospielen, die sie auch oft bei Konzerten spielen.

Nach der Veröffentlichung von Extreme Power Metal werden sich DragonForce auf Welttournee begeben, um das Album zu unterstützen. Li verspricht: „In der heutigen Zeit, in der unsere Musik einfach und überall verfügbar ist, verschwende ich nicht meine Zeit damit zu versuchen zu erklären wie das Album klingt. Stattdessen lasse ich die Musik lieber für sich sprechen! Was ich aber schon sagen kann ist, dass unsere Tour die größte seit einem Jahrzehnt sein wird. Wir haben eine wahnsinnig epische Produktion am Start und eine ganz besondere Überraschung für VIPs. Wir können es nicht erwarten die Menschen auf der Tour zu treffen!“

Kommentare

