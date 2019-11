Hollywood Undead: neues Album am 14.02. – Video zur neuen Single „Time Bomb“

Hollywood Undead verkünden Details zu ihrem kommenden neuen Longplayer: New Empire, Vol. 1 erscheint am 14.02.2020 via Dove & Grenada Media / BMG.

„Mit diesem Album versuchen wir, Hollywood Undead ganz neu zu definieren. Wir bauen auf dem Alten auf, um einen völlig neuen Sound zu erschaffen. Ein `New Empire`, sozusagen“, so Sänger und Bassist Johnny 3 Tears.

Time Bomb, der die Vorfreude auf den High-Energy-Sound auf New Empire, Vol. 1 steigert: Die Veröffentlichung ihres letzten Musikvideos „Already Dead“ ist gerade mal zwei Wochen her, nun folgt schon der Visual-Clip zur neuen Single, der die Vorfreude auf den High-Energy-Sound aufsteigert:

Mit ihrem Vorgänger-Album Five stiegen Hollywood Undead 2017 in die Top 30 der deutschen Albumcharts ein.

Im Frühling 2020 werden Hollywood Undead zudem gemeinsam mit Papa Roach eine ausgedehnte Co-Headline Tour in Deutschland spielen:

22.02. Offenbach, Stadthalle

24.02. München, Zenith

09.03. Berlin, Verti Music Hall

10.03. Leipzig, Haus Auensee

11.03. Hannover, Swiss Life Hall

16.03. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

17.03. Hamburg, Barclayclard Arena

