Bang Your Head: Das Billing der Bang Your Head!!! Warm-Up-Show 2020 steht fest

Headliner des Abends sind die Dänen D-A-D, die nach acht langen Jahren endlich ein neues und verdammt starkes Album namens A Prayer For The Loud veröffentlicht haben, das wieder voll auf den schnörkellosen, hitträchtigen Hard Rock setzt, den die Fans der Band so lieben. Und neben neuen Krachern werden bewährte Stimmungsgaranten wie No Fuel Left For The Pilgrims oder Sleeping My Day Away natürlich auch nicht fehlen, wenn Jesper Binzer und Co. die volksbank*messe aufmischen – und das sogar mit einer ganz speziellen, aufwendigen Show. Zu gegebener Zeit erfahrt Ihr mehr.

Nach D-A-D heißt es dann „Bühne frei!“ für einen Special Guest: Blaze Bayley, ehemals Frontmann der eisernen Jungfrauen, kommt mit seiner Band ebenfalls zu unserer Warm-Up-Party nach Balingen und schließt das Programm mit einem speziellen Iron Maiden-Set ab. Klassikeralarm!

Ebenfalls dabei sind Civil War, die Band der ehemaligen Sabaton-Musikerriege Rikard Sundén, Daniel Mullback und Daniel Mÿhr, die gemeinsam mit Gitarrist Petrus Granar und Sänger Kelly Sundown Carpenter (u.a. tätig bei Beyond Twilight, Adagio und als Live-Sänger von Firewind) einen abwechslungsreichen, zeitgemäßen Power Metal-Sound pflegen, der nicht nur auf Alben wie Gods And Generals oder The Last Full Measure, sondern auch live on stage begeistert und mitreißt.

Das gleiche gilt für Manimal, die ebenfalls aus Schweden kommen, mit Samuel Nyman einen ebenso begnadeten Sänger in ihren Reihen wissen, ihre melodische Power-Metal-Variante aber klanglich einen Hauch traditioneller anschlagen.

Sogar durch und durch traditionell lassen es Night Viper angehen. Die dritten Schweden im Bunde lassen das Herz eines jeden höher schlagen, der ein Faible für den puren, unverfälschten und gerne mal schnell voran galoppierenden Heavy Metal der 80er Jahre hat, dem die kraftvolle Stimme von Frontfrau Sofie Lee Johansson die rauhe Krone aufsetzt.

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr in unserem Online-Shop zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Frühbucher-Preis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Solange der Vorrat reicht, gibt es pro Ticket ein exklusives Gratis-Shirt oder Girlie dazu und obendrein den Bang Your Head!!! Jahresplaner.

Am 7. Dezember steigt, wie Ihr wisst, unsere große Adventsparty mit Ross The Boss, Destruction, Rage, Bloodbound, Nothgard und Final Breath. Nun haben wir eigens für diesen Abend ein exklusives Shirt mit unserem Kettensägen-schwingenden Black Santa aus 100% Baumwolle für Euch entworfen, das Ihr ab sofort in unserem Online-Shop in Wunschgröße und für nur 19,99 Euro bestellen könnt. Das lohnt sich in mehrfacher Hinsicht:

– Das Shirt ist im Vorfeld 5.- Euro günstiger als vor Ort

– Ihr zahlt keine Versandkosten: Das Shirt wird für Euch reserviert und Ihr könnt es beim Crazy X-Mas gegen Vorlage der Rechnung an unserem Merchandise-Stand abholen (ganz wichtig: das Shirt wird vorerst NICHT versandt!)

– Ihr seid damit umgehend passend gekleidet 🙂

– Es gibt noch ein umfangreiches Bescherungspaket gratis dazu: Den exklusiven BYH!!! Crazy X-Mas Sticker, einen Crazy X-Mas Button und einen Crazy X-Mas Supporter-Pass samt BYH!!! Lanyard

Also, nicht lange fackeln: Sichert Euch dieses tolle Aktionspaket!