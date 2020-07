IL Cacciatore – The Hunter II: der Jäger ist ab dem 01.10.2020 zurück

Die Erfolgsserie aus Italien IL Cacciatore – The Hunter geht in die zweite Runde. Drei Jahre nach den Ereignissen der 1. Staffel tritt Staatsanwalt Saverio Barone erneut an, um die sizilianische Mafia Cosa Nostra endgültig zu zerschlagen: Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wie schon in der ersten Staffel wird der Kampf gegen die Mafia aus zwei Perspektiven erzählt: Die, des Jägers und der Gejagten.

Zur Story: Drei Jahre nach der großen Festnahme erhält Barone einen Hinweis auf das Versteck von Brusca. Er will endlich sein Versprechen einlösen: Brusca festnehmen und den Jungen nach Hause bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Barone das mühsam erkämpfte Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit aufgeben und zurückfinden zu seinem alten Selbst: dem besessenen Staatsanwalt, der um jeden Preis gegen die Mafia kämpft.



Die Serie basiert auf dem Buch Cacciatore di Mafiosi des italienischen Richters Alfonso Sabella. 1999 wurde er als Verbindungsrichter der parlamentarischen Anti-Mafia-Kommission zum Justizministerium entsandt.



Ab dem 02. Juli wird die Serie bei Magenta TV zu sehen sein. Am 01. Oktober erscheint IL Cacciatore – The Hunter II auf DVD und Blu-ray.