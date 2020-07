Mono Inc.: veröffentlichen Single zu „Shining Light“ feat. Tilo Wolff

Shining Light feat. Tilo Wolff ist die neue Single-Auskopplung aus dem 2020 erschienenen #1 Erfolgsalbum The Book Of Fire der Gothic-Rocker von Mono Inc. Die Single erschien am 03.07.2020 zusammen mit einem brandneuen Musikvideo.



Shining Light ist eine Kooperation mit Tilo Wolff von der weltweit bekannten Gothic Sensationsband Lacrimosa, die diesen Song bereits 2005 unter dem Namen Lichtgestalt veröffentlicht haben und der rund um den Globus ein Riesenhit der schwarzen Szene wurde. Durch die jahrelange Freundschaft und den tiefen gegenseitigen Respekt beider Bands entstand nun dieses neue und epische Meisterwerk. Dabei wurde der Track nun erstmalig mit einem englischen Text und in völlig neuer Form aufgenommen, genauer gesagt in einer monomanischen Soundwelt.

Nach Children Of The Dark aus dem Jahre 2016 ist Shining Light bereits die zweite Kooperation zwischen Mono Inc. und Tilo Wolff und wir dürfen hoffen, dass es nicht die letzte war.