Impending Doom: The Sin And Doom Vol. II am 22.06. bei eOne Heavy/SPV

Nach „The Wretched And Godless„ und „Everything’s Fake„ haben IMPENDING DOOM nun den dritten und letzten Vorab-Track aus ihrem neuen Album „The Sin And Doom Vol. II“ vorgestellt: „War Music„!

„The Sin And Doom Vol. II“ ist das inzwischen sechste Album der kalifornischen christlichen Metalband und erscheint am 22. Juni via Entertainment One/SPV. Für das Cover-Artwork ist der Künstler Colin Marks (Fleshgod Apocalypse, Whitechapel) verantwortliche, mit dem die Band bereits für „The Serpent Servant“ (2009) zusammengearbeitet hat.

Tracklist:

The Wretched and Godless Burn War Music EVIL Paved With Bones The Serpents Tongue Unbroken Devils Den Everything’s Fake Run For Your Life (She Calls)

Line-Up:

Brook Reeves – Gesang

Manny Contreras – Gitarre

Eric Correa – Gitarre

David Sittig – Bass

Brandon „Btown“ Trahan – Schlagzeug

