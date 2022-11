In Flames: veröffentlichen neue Single „Foregone Pt. 2“ vor ihrer EU-Tournee

Vor ein paar Wochen kündigten die New Wave of Swedish Death Metal-Architekten In Flames ihr vierzehntes Studioalbum Foregone mit der gewaltigen Single Foregone Pt. 1 an. Am 7. November nahm die Band den Faden wieder auf und veröffentlichte Foregone Pt. 2! Der neue Song kommt gerade rechtzeitig für die große Tour der Band, die am 12. November in Tallin, Estland startet. In Flames werden dabei von At The Gates, Imminence und Orbit Culture unterstützt.

Frontmann Anders Fridén erklärt: „Als wir Songs aus unserem Katalog wie Moonshield und Gyroscope wieder aufgriffen, hatte ich das Gefühl, dass wir diesen Stil schon eine Weile nicht mehr gemacht haben. Wir wollten diese Art von Songs würdigen, die den schwedischen Folk-Vibe beinhalten, ihn aber in die aktuelle Ära von In Flames bringen. Musikalisch und textlich ist es eine Fortführung von Foregone.“

Ihr könnt Foregone Pt.2 hier streamen: https://inflames.bfan.link/foregone-pt2.ema

Das vierzehnte Studioalbum von In Flames, Foregone, erscheint am 10. Februar 2023 über Nuclear Blast. Vorbestellen könnt ihr es hier: https://inflames.bfan.link/foregone-newalbum.ema

Die Band hat ein Musikvideo zu Foregone Pt. 2 veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Mehr Infos zu In Flames und dem neuen Album Forgone bekommt ihr hier:

In Flames sind:

Anders Fridén | Gesang

Björn Gelotte | Gitarre/Gesang

Chris Broderick | Gitarre

Tanner Wayne | Schlagzeug

Bryce Paul | Bass

