The Offering: veröffentlichen emotionsgeladenes Video zu „My Heroine“

Am 4. November haben The Offering ihr zweites Album Seeing The Elephant über Century Media Records veröffentlicht. Einen Vorgeschmack auf das Album bietet das Video zur neuen Single My Heroine – ein tragisches Liebeslied, das mit gewaltigen Metal-Riffs, atmosphärischen ostindischen Rhythmen und Melodien, Power-Chorus-Rock-Gesang und klassischen Gitarrensoli aufwartet – hier:

My Heroine wurde von Nishad George (Gitarre) gedreht, der sich wie folgt zu dem Clip äußerte: „Die Band und ich wollten schon immer ein Musikvideo mit einem etwas filmischeren Charakter haben. James (Co-Regisseur und Regisseur unseres anderen aktuellen Videos, Wasp) und ich kamen zu dem Schluss, dass wir als Musiker nur B-Roll sein würden, anstatt großartig zu spielen. Alex‚ Texte erzählen eine wunderschöne, persönliche und farbenfrohe Geschichte, und wir haben viel Zeit damit verbracht, sein Konzept zu analysieren und zu überlegen, wie wir es am besten darstellen können.

Das Ergebnis war ein eher sensorisch orientierter Visualizer, wie eine Leinwand, die parallel zu den Emotionen der Musik läuft. Wir haben zwei großartige Schauspieler engagiert, die all die Emotionen, das Blut, das Weinen, die Angst, in den Schmutz gezogen haben – sie haben einen phänomenalen Job gemacht. Die gesamte Crew wurde sogar ein wenig weinerlich, als sie die Schlussszene des Videos gemeinsam spielten.“

Alexander Richichi (Gesang) fügt hinzu: „My Heroine ist eine archetypische Geschichte über Liebe und Tragödie. Sie spielt vor dem Hintergrund des heutigen Stresses und der Versuchungen. Wenn wir die verlieren, die wir lieben, wofür sollen wir dann noch leben? Dieser Song erforscht diese Art von Abhängigkeit, diesen Schmerz, das Bedürfnis nach Liebe und die Realität, sie zu verlieren.“

Mehr Infos zu The Offering und ihrem neuen Album Seeing The Elephant bekommt ihr hier:

The Offering sind:

Steve Finn – Schlagzeug

Spencer Metela – Bass

Alexander Richichi – Gesang

Nishad George – Gitarre

