Index Verlag: kündigt deutsche Ausgabe der David Vincent Biographie „I Am Morbid“ an

I Am Morbid, die furiose Biographie von David Vincent, dem legendären ehemaligen Frontmann der amerikanischen Death Metal Pioniere Morbid Angel, erscheint nun beim Index Verlag endlich auch in deutscher Sprache. Das mit Unterstützung von Bestseller-Autor Joel McIver entstandene Werk wird am 26.05.2023 veröffentlicht. Der britischen Musikjournalist hat unter anderem bereits Biographien über Slayer, Black Sabbath und The Queens Of The Stone Age sowie den Bestseller Justice for All: The Truth About Metallica vorgelegt.

Vorbesteller erhalten aktuell einen 25% Rabatt auf den späteren Kaufpreis: http://lnk.spkr.media/I-Am-Morbid

Wer wissen will, wie Satan, Geld, Politik und die Apokalypse mit dem Leben von David Vincent zusammenhängen, muss I Am Morbid gelesen haben!



Mit einem Vorwort vom wissenschaftlichen Leiter der ESA Weltraummission Rosetta und bekennenden Metal-Fan Dr. Matt Taylor.