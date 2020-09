Interview mit der Instrumental Post Rock / Post Metal Band Sarkh

Artist: Sarkh

Herkunft: Hachenburg, Deutschland

Genre: Post Metal, Post Metal, Ambient, Instrumental Rock

Label: Worst Bassist Records

Link: https://www.facebook.com/SarkhWorship/

Bandmitglieder:

Schlagzeug – Johannes Dose

Gitarre – Johannes Schaffer

Bass – Falko Schneider

Anlässlich des Events Pizza.Beer&Music (hier geht es zum Bericht) traf ich mich mit dem Trio Sarkh nach ihrem Gig auf dem Heinzelmännchen Hof in Marienthal zu einer amüsanten Plauderrunde. Die netten Jungs gaben bereitwillig Auskunft und es entwickelte sich ein Gespräch mit einer Menge Spaß! Am Schluss gibt es von Gitarrist Johannes Schaffer sogar etwas Neues, was die anderen beiden Bandmitglieder auch noch nicht wissen.

Ein Albumreview zu Kaskade, welches Ende September auch auf Vinyl bei Worst Bassist Records erscheinen wird, folgt in Kürze hier in Time For Metal.

Time For Metal / Juergen S.

Schön, dass ihr heute hier in Marienthal seid. Was bedeutet es euch, heute hier spielen zu können? Ihr wärt ja auch eigentlich beim diesjährigen regulären Hoflärm dabei gewesen.

Sarkh / Johannes Schaffer

Ja genau, erst mal muss man sagen, dass alle Konzerte, die wir gehabt hätten, abgesagt worden sind. So ist das heute Abend wirklich das Highlight in diesem Sommer für uns. Wie gesagt, auch das Hoflärm. Insofern hat das hier für mich schon große Bedeutung, würde ich sagen.

Sarkh / Johannes Dose

Ja, vor einem halben Jahr haben wir das letzte Mal live gespielt. Ich glaube Ende Januar.

Sarkh / Falko Schneider

Ende Januar hatten wir den Auftritt in Marburg. Mit Zone Six. Das war der letzte Auftritt. Es waren für dieses Jahr schon einige Auftritte angesagt gewesen. Anfang des Jahres hatten wir schon so sechs bis sieben Auftritte für das Jahr auf der Liste gehabt. Das Pizza.Beer&Music war für uns schon so was wie positives Zeichen, dass jetzt was in Bewegung kommt.

Sarkh / Johannes Schaffer

Gerade weil die Platte jetzt raus war. Die Platte verkauft man ja am besten auf Konzerten.

Sarkh / Falko Schneider

Ja genau! Man hatte so den Eindruck, dass jetzt was in Bewegung kommt. Dann sind wir, wie alle anderen, hart ausgebremst worden.

Sarkh / Johannes Dose

Ich finde, das haben die hier auf dem Hof ausgezeichnet gemacht. So mitten in der Natur. Ich habe oben von der Bühne runtergeguckt und in die Natur gesehen (Anmerkung: Schlagzeuger Johannes saß über seinen Bandkollegen beim Konzert auf einem Traktoranhänger). Da habe ich schon gedacht, dass ich mit den Gedanken irgendwo anders bin und nicht bei der Musik. Da musste ich mich echt ein bisschen konzentrieren. Das war wirklich schön.

Sarkh / Falko Schneider

Da konnte man sich wirklich so ein bisschen verlieren, gell!?

Time For Metal / Juergen S.

Nächstes Jahr seid ihr ja beim Hoflärm auch dabei!? Das ist klar?

Sarkh / Falko Schneider

Ja, das ist klar!

Time For Metal / Juergen S.

Ich habe eben noch mit dem Caspar Orfgen gesprochen. Der sagte mir, dass er bis auf drei Bands, wo noch nicht die definitive Rückmeldung da ist, alle Bands zugesagt haben. Eigentlich findet im nächsten Jahr das Hoflärm so statt, wie es in diesem Jahr geplant war.

Sarkh / Falko Schneider

Ja, von unserer Seite gerne! Es ist echt schön, hier zu spielen!

Time For Metal / Juergen S.

Sagt mal was zur Bandgeschichte. Sarkh bestehen seit 2017, habe ich gelesen. Ich glaube Falko, du bist erst später dazugestoßen!?

Sarkh / Falko Schneider

Ja, ich bin im Frühjahr 2018 dazugestoßen.

Sarkh / Johannes Dose

Also, der Johannes (Schaffer) und ich machen schon länger Musik. Ich glaube, so 2012 haben wir angefangen. 2013 haben wir die erste Platte rausgebracht mit Hessaja, das war eine Doom Band. Daraus ist mehr oder weniger auch Sarkh entstanden. Hessaja haben sich dann aufgelöst. Zunächst haben wir uns überlegt, wie wir weitermachen. Dann haben wir zwei (Johannes und Johannes) zunächst alleine weitergespielt. Dann haben wir den alten Hessaja Bassisten Thomas wieder mit an Bord genommen. Wir wollten ursprünglich auch wieder mit Gesang machen. Wir haben jedoch keinen passenden Sänger gefunden. Daraufhin haben wir beschlossen, eine reine Instrumentalband zu machen.

Time For Metal / Juergen S.

Die Frage nach dem Sänger wäre gleich sowieso noch gekommen!

Sarkh / Falko Schneider

Können wir in einer Stunde noch mal machen (wir lachen)

Sarkh / Johannes Schaffer

Wir haben dann einige Zeit noch mit dem Thomas am Bass gespielt. Irgendwann habe ich ihn dann verdonnert, die zweite Gitarre zu spielen, um Falko am Bass dazuzunehmen. Warum, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Irgendwann hat sich herauskristallisiert, dass Thomas, der zweite Gitarrist, einfach zu wenig Zeit hatte zum Touren und zum live Spielen. Dann haben wir uns halt im Guten getrennt. Seitdem machen wir in dieser Konstellation Musik. Das ist die Geschichte.

Time For Metal / Juergen Simon

Die nächste Frage schließt hier eigentlich direkt an. Falko, ich habe gelesen, dass du als Studioleiter beim Institut Für Angewandten Krach, die Aufnahme für die EP von Sarkh begleitet hast, und dann bist du Teil der Band geworden.

Sarkh / Falko Schneider

Genau, so bin ich quasi dazugekommen. Die EP haben wir dann bei mir im Studio aufgenommen. Noch mit Thomas am Bass. Ich habe die Aufnahmen gemacht, danach habe ich ein paarmal live Sound gemacht für die Band. Da waren wir zusammen unterwegs gewesen. Antwerpen, Oldenburg, in Bonn hatten wir noch einen Auftritt und hier im Westerwald. Da habe ich immer Ton gemacht. Ich bin immer mal zur Probe bei den Jungs vorbeigekommen. Thomas konnte nicht, halt auch familiärbedingt. Da haben Johannes und Johannes zu zweit geprobt und da kam so scherzeshalber die Aufforderung, dass ich ja den Bass spielen könnte. Da meinte ich: Ja klar, das würde ich sofort machen. Ich kannte den Sound ja ziemlich gut von den Aufnahmen her. Das, was die Band machte, hatte mir von Anfang an zudem gut gefallen, also konnte ich mir das direkt auch vorstellen. Das war der Moment, wo die Idee so im Raum stand.

Time For Metal / Juergen S.

Dann hast du aber wirklich Glück gehabt. Da gibt es eine französische Band (Inspector Cluzo), die haben letztes Jahr Clutch supportet, die haben einen Song, der heißt Fuck The Bass Player. Kennst du die?

Sarkh / Falko Schneider

Nein, kenne ich nicht!

Time For Metal / Juergen S.

Die hatten wohl mal Probleme mit dem Bassisten. Seitdem spielen sie einfach nur noch mit Gitarre und Schlagzeug.

Sarkh / Falko Schneider

Ja super. Ja nee, kann ich voll verstehen! (lacht).

Time For Metal / Juergen S.

Also musst du dich benehmen.

Sarkh / Falko Schneider

Das sowieso!

Sarkh / Jonannes Dose

Oder weiter Merch verkaufen (lacht).

Time For Metal / Juergen S.

Aber der Falko hat heute Abend auch wirklich gut verkauft (lachen alle)

Kommen wir mal zum Bandnamen. Woher kommt der Name Sarkh? Bei der Aussprache ist der Name doch schon mit Sarg zu verwechseln. Ist das gewollt? Ich denke vielleicht nicht, weil ihr spielt ja keinen Funeral Doom. Aber du Johannes hast ja eben gesagt, ihr kommt aus dem Doom Bereich. Zu Funeral Doom würde ja Sarkh einwandfrei gut dazu passen.

Sarkh / Johannes Schaffer

Es gibt allerdings eine Band, die tatsächlich Sarg heißt, die kommt aus dem Hardcore / Screamo Bereich. Ja, was hat es mit dem Bandnamen auf sich? Ich habe einen guten Freund aus Bonn, der auch Artworks macht. Ich hatte den anfangs gefragt, ob er irgendwelche gute Ideen für einen Bandnamen hat. Der hat mir dann drei bis vier Bandnamen geschickt, da war dann auch Sarkh dabei. Ohne, dass er eine große Bedeutung hat. Allerdings gibt es im Perry Rhodan Universum den Namen Sarkh und dort hat er eine Bedeutung. Das ist da wohl eine gottähnliche Figur. Und was unsere Labelmama / unsere Labelchefin herausgefunden hat: Sarkh bedeutet im arabischen (kann auch in einer anderen Sprache sein, das weiß ich nicht mehr so genau) wohl Schrei! Mir haben aber auch Leute geschrieben: Cooler Bandname. Daher hat er schon eine Bedeutung.

Time For Metal / Juergen S.

Also der Bandname hat dann irgendwann eine Bedeutung bekommen.

Sarkh / Falko Schneider (lacht)

Streiche einfach den ersten Teil. Natürlich hat der eine Bedeutung.

Sarkh / Johannes Dose

Wie findest du denn den Namen als Außenstehender?

Time For Metal / Juergen S.

Also die Schriftweise / euer Logo finde ich total interessant. Irgendwo passt er zu euch, obwohl er keine Bedeutung hat (lacht). Quatsch, also Sarkh kling schon sehr gut. Vielleicht skandinavisch. Ich glaube, das hat Johannes eben auch einmal kurz eingeworfen.

Sarkh / Johannes Dose

Ja, ich hatte mal gegoogelt. Da hatte ich was Norwegisches gefunden. Deshalb bin ich da drauf gekommen.

Time For Metal / Juergen S.

Wenn ich mal so nachschaue, welche Richtung ihr spielt, dann steht da Instrumental, Ambient, Post Metal, Post Rock. Wie würdet ihr euch einordnen? Oder ist es euch egal, wie ihr einzuordnen seid?

Sarkh / Johannes Dose

Also ich würde sagen Post Metal (Zustimmung der anderen Bandmitglieder). Post Rock haben wir auch dabei.

Time For Metal / Juergen S.

Ich glaube, da ist der Übergang sowieso immer fließend.

Sarkh / Falko Schneider

Ja, an dieser Übergangsstelle befinden wir uns. Ambient weiß ich nicht so recht. Ja, wir haben da schon ein paar Parts mit dabei.

Sarkh / Johannes Schaffer

Ja so eher Post Metal / Post Rock. Aber Instrumental ist wichtig.

Time For Metal / Juergen S. (lacht)

Habt ihr keinen Sänger gefunden?

Sarkh / Falko Schneider (lacht auch)

Ja genau, das ist richtig. Es gibt ja auch nicht so viele gute Sänger!

Time For Metal / Juergen S.

Instrumental, das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen. Gibt es da Vorbilder? Mir fällt da natürlich jetzt auf Anhieb Long Distance Calling ein.

Sarkh / Falko Schneider

Eine großartige Band.

Time For Metal / Juergen S.

Mit denen hatte ich vor längerer Zeit auch ein Interview. Nein, stimmt gar nicht. Das war mit deren Schlagzeuger Janosch, allerdings, als er mit seiner anderen Band Zodiac unterwegs war im letzten Jahr. Die haben ja einen Sänger. Also gibt es da Vorbilder oder interessiert das euch eigentlich nicht?

Sarkh / Falko Schneider

Also es ist nicht so, dass wir da Vorbilder haben in dem Sinne, dass wir jetzt so spielen wollen, wie die oder die Band!

Sarkh / Johannes Dose

Also wenn ich jetzt von der Band spreche, dann würde ich nicht sagen, dass wir irgendwelche Vorbilder haben, die wir konkret nennen können. Es gibt natürlich viele gute Instrumentalbands. Russian Circles ist auch so eine gute Instrumentalband. Ich glaube, da hat jeder für sich halt eher persönliche Vorbilder. Also ich schaue da eher mal bei Schlagzeugern. Aber als Band eher nein.

Sarkh / Johannes Schaffer

Für mich persönlich ist halt mit Mogwai alles gesagt bei Instrumentalbands. Da gibt es für mich eigentlich nichts, was danach noch kommt. Es gibt viele saugute Instrumentalbands, aber Mogwai sind so für mich einfach die Wegbereiter. Meine Intention der Instrumentalmusik ist nicht, irgendwelche Bands als Vorbilder zu haben, sondern das ist einfach das Ventil von uns. Ein Sänger dominiert die Band, egal wie. Der gibt einfach die Richtung an. Bei uns sind es halt die Instrumente, die Emotionen und die Gefühle, die darin sind. Das ist es, was uns beeinflusst in der Musik.

Time For Metal / Juergen S.

Lasst uns mal zu eurem Album kommen. Der Titel ist Kaskade. Da gab es ja vorher noch die EP.

Sarkh / Falko Schneider

Die EP ist diese erste Aufnahme der Band, die bei mir im Studio gemacht wurde.

Time For Metal / Juergen S.

Die hatte vier Tracks. Das Album hat acht Tracks. Die vier Tracks von der EP sind ja auch auf dem Album drauf. Sind die noch mal neu aufgenommen worden?

Sarkh / Johannes Schaffer

Zum Teil. Den Bass der vier Tracks der EP hat Falko komplett noch mal neu eingespielt.

Sarkh / Falko Schneider

Ja, als wir das Album aufgenommen haben, habe ich alle Bässe noch mal neu eingespielt. Ich habe natürlich viele Bässe, so wie sie waren, übernommen. Es sind auch einige Variationen und eigene Arten dazugekommen. Dementsprechend war klar, die Bässe alle komplett noch mal neu einzuspielen, damit es auch das ist, hinterher, was wir live präsentieren.

Sarkh / Johannes Schaffer

Es sind noch ein paar Gitarrenoverdubs dazugekommen. Eigentlich nur so ein bis zwei Ambientsachen.

Sarkh / Johannes Dose

Das Schlagzeug ist komplett so geblieben.

Sarkh / Falko Schneider

Im Sommer 2018 haben wir dann die anderen vier Tracks aufgenommen.

Time For Metal / Juergen S.

Erschienen ist das Album dann Ende Januar dieses Jahres.

Sarkh / Falko Schneider

Ja, Ende Januar war quasi unser Albumrelease. Wir haben es auf CD gebracht. Die kann man auf Bandcamp bestellen.

Sarkh / Johannes Dose

Bei unserem Konzert mit Zone Six haben wir die CD schon dabei gehabt.

Sarkh / Falko Schneider

Ja da haben wir sie dabei gehabt. Das war dann quasi unser Release der Scheibe. Zu diesem Zeitpunkt war aber auch schon klar, dass das Album auch auf Vinyl über das Label Worst Bassit Records erscheinen wird.

Time For Metal / Juergen S.

Wann wird die Vinyl kommen?

Sarkh / Johannes Schaffer

Am 20. September bei Worst Bassist Records. Auflage wird 500 Stück sein. 180 Gramm / Crystal-Clear! (lacht). Ja, das ist wichtig. Das ist ein Verkaufsargument.

Wir müssen jetzt alle eine Zeit lang richtig lachen wegen des Crystal-Clear!

Time For Metal / Juergen S.

Wie zufrieden seid ihr mit dem Album? Ist es ein Konzeptalbum?

Sarkh / Falko Schneider

Ja, das kann man so sagen. Es ist ein Konzeptalbum.

Time For Metal / Juergen S.

Ich frage deshalb, weil die Themen / Titel der einzelnen Tracks haben ja alle was mit Natur zu tun. Ackerland, Wildnis, Muttererde, Saat usw.

Sarkh / Johannes Dose

Wir hatten damals bei der EP, wo wir dann beschlossen hatten, Instrumentalmusik zu machen, überlegt, in welche Richtung gehen wir. Da haben wir gesagt, dass wir uns da auch ein Thema vornehmen. Dann sind wir auf die Natur gekommen und beschlossen, dass wir quasi auch ein Konzept ausarbeiten. Wir haben überlegt, welche Stücke passen zusammen. Ich glaube, das erste Stück, welches wir geschrieben haben, war Ackerland. Dann kamen immer mehr Stücke dazu, Wildnis zum Beispiel als Nächstes.

Sarkh / Johannes Schaffer

Die Lieder folgen ja auch den Songtiteln. Wenn man sich Saat zum Beispiel mal vornimmt. Man kann sich da schon richtig vorstellen, wie da so ein Saatkorn in der Erde aufgeht und wächst.

Sarkh / Falko Schneider

Und was da für eine Kraft dahintersteckt, da aus der Erde rauszukommen.

Sarkh / Johannes Schaffer

Kaskade, das Stück, was wir heute Abend als Zugabe gespielt haben, steht zum Beispiel für sich. Ich glaube, da braucht man nicht viel vorzugeben. Die Idee ist es, den Hörern schon mit den Songtiteln einen gewissen Rahmen zu geben. Den Rest muss die Fantasie des Hörers erledigen.

Sarkh / Johannes Dose

Ich glaube, am besten kann man die Titel auf sich wirken lassen, wenn man daheim im Sessel sitzt, die Vinyl auflegt. Mit einem bisschen Crystal (lacht).

Time For Metal / Juergen S.

Ja, vielleicht kaut man da auch auf der Platte rum und es kommt noch besser rüber (lacht).

Eine Rückmeldung durch die Fans ist zurzeit bestimmt schwierig. Durch Corona konntet ihr, wie alle anderen Bands, nicht auftreten und live das Album an den Mann oder die Frau bringen. Livekonzerte sind ja mittlerweile die wichtigen Absatzwege.

Sarkh / Falko Schneider

Ja das ist so. Leider ist momentan nicht so die beste Zeit.

Sarkh / Johannes Dose

Ja klar, ein Stück weit hoffen wir jetzt natürlich auf das Label, dass wir über die verschiedenen Kanäle online was absetzen können. Heute hat man gesehen, dass wir bei den 60 Leuten hier recht viel verkauft haben. Da sieht man, dass live zu spielen wirklich viel ausmacht.

Time For Metal / Juergen S.

Noch mal zu Corona zurück. Wie hat Corona euch jetzt persönlich getroffen? Was hat das bei euch als Musiker / Band ausgelöst. Falko, dich hatte ich vorhin schon gefragt. Weil du Tontechniker bist, dachte ich, du lebst davon. Du machst es Gott sei Dank nur nebenbei. Welch ein Glück in der aktuellen Situation, oder?

Sarkh / Falko Schneider

Ja, auf jeden Fall. War natürlich extrem schade. Man hat sich das ganze Jahr schon auf das Freak Valley Festival gefreut. Schade, dass das ausgefallen ist. Die kleinen Konzerte im Club, was ich sehr gerne mag, das ist alles weg. Auch studiomäßig ist nicht viel gelaufen. Das fehlt halt schon. Aber wir konnten weitgehend proben. Da gab es wenig Unterbrechung bis ganz am Anfang.

Time For Metal / Juergen S.

Ist jetzt keiner von euch jobmäßig betroffen?

Sarkh / Falko Schneider

Also bei mir gar nicht. Ich bin in einer Branche, die ist davon völlig unbetroffen. Ich bin im EDV / IT Bereich tätig.

Sarkh / Johannes Dose

Ich bin Sozialarbeiter. Ich habe es am Anfang etwas gemerkt von den Leuten her, von den Beschäftigten, die ich betreue. Von der Musik her hatten wir ja eben schon mal angesprochen, die Konzerte, die ausgefallen sind. Das ist natürlich schade, weil da einige gute und interessante Konzerte angestanden hätten. In einem Gitarrenladen war was geplant und in Hamburg ein Gig auf einem Schiff.

Sarkh / Falko Schneider

Ja schade. Wir hätten im Gitarrenladen und einen Tag danach auf dem Schiff gespielt. Das ist schon bitter. Einmal mit Zone Six und einmal mit Electric Moon.

Sarkh / Johannes Schaffer

Ich sitze beim Rewe an der Kasse. Ich bin eigentlich schon am Daraufhinarbeiten, dass ich von der Musik lebe. Gut, das wird nicht so gut gehen. Aber dass ich zur Hälfte an der Kasse sitze und die andere Hälfte des Lebensunterhalts mit der Musik zu bestreiten, wäre schon mein Ding. Von daher ist die aktuelle Situation schon scheiße. Ich spiele allerdings noch in einer anderen Band. Bei Electric Moon bin ich nach dem Konzert in Marburg eingestiegen. Da ist auch alles abgesagt worden. Da ist es jetzt natürlich schwierig, irgendwie davon leben zu können. Wir haben echt Glück gehabt, dass das Vinyl erst im Herbst rauskommt. Ich glaube, härter wäre es für uns gewesen, wenn die schon Anfang des Jahres rausgekommen wäre. So können wir hoffen, dass sich zum Anfang des nächsten Jahres an der aktuellen Situation was ändert.

Sarkh / Johannes Dose

Wir haben vorher live immer gute Rückmeldung bekommen. Zum Beispiel, als wir damals im Plattenladen gespielt und noch keine CD hatten. Die Leute wollten alle kaufen. Wir haben eigentlich immer gute Rückmeldung, wenn wir live spielen. Jetzt haben wir die Hoffnung gehabt, dass wir etwas den nächsten Schritt schaffen. Da hat Corona uns natürlich etwas ausgebremst.

Time For Metal / Juergen S.

Wir sind schon fast am Schluss. Auf welchen Stand seht ihr momentan eure Band? Welche Ziele stehen bei euch an? Konzerte, Festivals sind ja momentan schlecht planbar. Falko, Freak Valley zum Beispiel wäre es doch, oder?

Sarkh / Falko Schneider

Ich mache gerne Ton auf dem Freak Valley. Aber ich mache nicht das Booking (lacht).

Reiner Orfgen kommt vorbei und wirft ein: Dafür spielt ihr aber auf einem kleinen aufsteigenden Festival im Westerwald.

Sarkh / Falko Schneider

Das natürlich sehr gerne!!! Freak Valley wäre natürlich eine Nummer. Definitiv!

Sarkh / Johannes Schaffer

Ich persönlich finde Freak Valley natürlich auch schön. Mein persönliches Ziel ist es aber eigentlich, auf dem Roadburn zu spielen. Blöderweise hat dann Corona da auch wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem nächstes Jahr das Line-Up von diesem Jahr dort ist, wenn es dann stattfindet. Von daher müssten wir dann noch mindestens zwei Jahre warten (lacht).

Time For Metal / Juergen S.

Ich glaube, durch die Verschiebungen wird es nächstes Jahr ein echt hartes Jahr. Auch in der Clubszene.

Sarkh / Falko Schneider

Vielleicht werden es nächstes Jahr viele Clubkonzerte. Statt der großen Konzerte, wo alle sonst hingehen. Vlt. gibt es eine Renaissance der Clubkonzerte. Wenn es dann die Clubs noch gibt.

Sarkh / Johannes Dose

Ich möchte noch mal auf die ursprüngliche Frage zurückkommen, was wir jetzt machen ohne / anstatt Festivals. Wir haben uns gerade etwas mehr aufs Songwriting konzentriert. Wir haben ein neues Stück heute gespielt. Das hat noch keinen Namen / Titel. Daher steht es auf der heutigen Setlist auch mit Neu! drauf. Mit einem weiteren Song haben wir angefangen zu schreiben.

Wir hatten uns darüber unterhalten, wenn wir recht schnell ein paar neue Sachen schreiben, dass wir dann auch noch mal ins Studio gehen. Eine Split stand auch schon mal im Raum. Mit Electric Moon, da kann der Johannes vielleicht mehr zu sagen, ob das noch aktuell ist. Die Bassistin von Electric Moon ist ja unsere Labelchefin. Die hatte den Johannes mal gefragt, ob wir nicht Lust hätten, eine Split zusammen zu machen.

Sarkh / Johannes Schaller

Das wisst ihr noch gar nicht (wir alle schreien: Neuigkeiten!!! und lachen), es gibt tatsächlich in den UK eine Menge Fans, die Sarkh ziemlich gut finden. Wir haben dort zwar noch nicht gespielt, aber aufgrund der Electric Moon Geschichte sind wir dort ganz gut angekommen. Es gibt Pläne, dass wir im nächsten Jahr dort vielleicht eine kleine Tour machen. Also, wenn das mit Corona vorüber ist. Ansonsten weiß man ja nicht, wie das mit Einreise und so ist. Die Leute da drüben würden uns schon ganz gerne rüberholen. Die Festivals, die wir hätten dieses Jahr spielen sollen, dürfen wir nächstes Jahr auch spielen. Zum Beispiel Mahlstrom am Herthasee

Time For Metal / Juergen S.

Da war ich sogar beim allerersten Festival dabei. Damals war das eher doch Black Metal und Pagan. Haben die sich jetzt anders ausgerichtet?

Sarkh / Falko Schneider

Nein, die machen immer noch Black Metal und Pagan. Aber irgendwie sind wir dahingerutscht. Also wir hätten es eröffnet dieses Jahr.

Da Falko irgendwie das Mahlstrom mit Krach am Bach verwechselt hat, machen sich die anderen beiden lustig!

Sarkh / Johannes Schaffer (lacht)

Auf dem Hellfest waren wir auch gebucht!

Time For Metal / Juergen S. (lacht)

Das war aber noch nicht offiziell, oder?

Sarkh / Johannes Dose (lacht)

Rock Am Ring aber schon!

Time For Metal / Juergen S.

Von meiner Seite bin ich fertig. Habt ihr noch irgendwas?

Sarkh / Johannes Dose, Johannes Schaffer und Falko Schneider gemeinsam

Nöö, Danke!

Time For Metal / Juergen S.

Danke euch!