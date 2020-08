Pizza.Beer&Music mit Sarkh am 27.08.2020 im Heinzelmännchen Hofgarten

Bands: Sarkh

Ort: Obersalterberger Hof 1, 57577 Marienthal

Datum: 27.08.2020

Kosten: 7 Euro

Genre: Stoner Rock, Post Rock, Post Metal, Ambient

Besucher: 60

Veranstalter: Heinzelmännchen Hofcafe

Setliste

Ackerland Wildnis Saat Morast Derbholz Neu! Muttererde Kaskade (Zugabe)

Nur knappe zwei Wochen nach der Hoflärm Backyard Session (hier geht es zum Bericht) kommt es heute an gleicher Stelle zu einem weiteren (musikalischen) Leckerbissen.

Der Hofgarten des Heinzelmännchen Hofcafe öffnet wieder! Trotz Corona gibt es auch in diesem Sommer Livemusik im Hofgarten, samt Steinofenpizza und kühlen Getränken.

Bei der zweiten Ausgabe von Livemusik im Hofgarten gastieren heute Sarkh aus Weilburg. Sarkh sollten eigentlich an gleicher Stelle bereits beim geplanten und nun verschobenen Hoflärm Festival 2020 auftreten.

So komme ich heute also doch noch in den Genuss, neben leckerer Steinofenpizza und kühlen Getränken die Instrumentalband Sarkh zu sehen.

Früh genug fahre ich direkt nach der Arbeit hoch in die Höhen zu unserem lieb gewonnenen Hof. Pünktlich angekommen treffe ich Caspar Orfgen an der Kasse und unterhalte mich mit ihm. Vor zwei Wochen bei der Hoflärm Backyard Session waren Bühne und Location noch hinter dem Hof. Heute findet die Veranstaltung vor dem Hof auf der Wiese statt, an gleicher Stelle, wo letztes Jahr das Hoflärm Festival stattfand.

Caspar hat mich am Tisch von meinem Freund Michael und seiner Familie untergebracht. Michael und Familie trudeln dann kaum später ein. Geplant ist, dass die Band heute recht früh anfangen soll. Die ist bereits beim Soundcheck. Mit Bassist Falko unterhalte ich mich schon, denn wir wollen heute noch ein Interview machen. Wir vereinbaren, dass wir das nach dem Gig machen.

So langsam wird es voll. Alle Tische sind besetzt. Die Bewirtung erfolgt natürlich wieder vorbildhaft nach den Corona-Regeln. Wir unterhalten uns an unserem Tisch und warten voller Vorfreude, dass es mit allem gleich losgeht. Getränke werden schon mal bestellt, anschließend auch die gewünschten leckeren Steinofenpizzen. Tolle Bewirtung durch Rainer Orfgen und sein Team. Auf dem Hof hier im Westerwald ist Gastlichkeit angesagt, das durfte ich ja bereits mehrmals selbst erleben!

Sarkh beginnen und hören nach kurzer Zeit wieder auf! Was ist passiert!? Caspar Orfgen, der zu uns an den Tisch gekommen ist, klärt uns auf. Eine Bassbox hat wohl das Zeitliche gesegnet. Falko ist sofort weg in den Proberaum der Band nach Hachenburg, um Ersatz zu besorgen. Das nimmt natürlich doch ein wenig Zeit in Anspruch. Keine Zeit, die vergeudet ist, sondern Zeit, in der man schon mal die leckere Steinofenpizza kosten kann und man sich nett unterhält. Irgendwann ist dann alles geregelt, Falko ist mit der Bassbox da und es kann, später als geplant, losgehen.

Das Trio Sarkh steht ungefähr dort, wo letztes Jahr die Bühne aufgebaut war. Eine Bühne gibt es hier heute Abend jedoch nicht. Bassist Falko und Gitarrist Johannes stehen vor einem Traktoranhänger und spielen dort. Auf dem Traktoranhänger thront quasi Schlagzeuger Johannes über seinen Bandkollegen in angemessener Höhe. Ganz toll gemacht der Platz für die Band in diesem genialen Ambiente. Das hat doch eine starke Stoner Atmosphäre hier, vielleicht ein wenig vergleichbar einer Desertveranstaltung. Nun gut, kein Sand unter den Füßen, aber Staub auf jeden Fall. Alleine durch das Ambiente hier könnte sich der Hof zu einem Stoner Geheimtipp entwickeln, was er bei den heimischen Fans irgendwie ja schon ist.

Sarkh unterstreichen diese tolle Atmosphäre hier auf dem Hof in Marienthal mit Klängen aus Post Rock/Post Metal, Instrumental Stoner und Ambientklängen. Ihre Setliste spiegelt ihr im Januar erschienenes Album Kaskade wider. Songs voller Atmosphäre, die wahnsinnig gut, auch von den Titeln her, hier heute Abend auf den Hof passen.

Die Setlist beginnt passend mit Ackerland hier in der Wildnis des Westerwaldes. Ackerland und Wildnis sind auch die ersten beiden Tracks auf ihrem Debütalbum Kaskade. Die Fans sind vom ersten Song an begeistert. Beim folgenden Song Saat spürt man richtig die Saat aufgehen. Aus dem Saatkorn entwickelt sich innerhalb von über sechs Minuten eine robuste Pflanze, die sich hier dem untergehenden Sonnenlicht entgegenstreckt. Die Songs werden jeweils mit großem Beifall bedacht. Die drei Musiker präsentieren ihre Musik unspektakulär, dafür mit großem Können. Mittlerweile hat die Dämmerung eingesetzt und es wird dunkel. Grüne und violette Strahler leuchten die Musiker dezent an und setzen Akzente in den Bäumen. Bis auf Irrlicht werden al les Songs vom Album gespielt. Ein Irrlicht zur späten Stunde hätte hier natürlich noch gut gepasst. Dafür befindet sich ein neuer Song auf der Setliste, der noch keinen Titel hat, sondern nur den Arbeitstitel Neu!

Bevor der Song Muttererde angespielt wird, bedankt sich Falko beim Publikum und verkündet, dass man nun am Ende angekommen und dies der letzte Song für heute sei. Zugaberufe nach Muttererde veranlassen die Band, dann doch noch zum Abschluss den Titelsong ihres Albums Kaskade zu spielen. Ich habe vorher auf der Setlist gespickt und weiß daher, dass der Song noch gespielt wird.

Anschließend kommen einige Fans noch zum Merchstand, kaufen die CD oder auch die Shirts mit den tollen Motiven. Falko betätigt sich hier auch als guter Marketender. Ich warte geduldig, denn der Merchverkauf geht natürlich vor, bevor ich mit den drei Jungs anschließend am Tisch das Interview führe. Da haben die drei Musiker wirklich sehr viel zu sagen und es ist sehr angenehm und total lusti g, sich mit Falko, Johannes und Johannes. Dabei erfahre ich zudem, dass sich alle drei im Westerwald aufhalten und sich der Proberaum in Hachenburg befindet. In Weilburg hat wohl einer von ihnen mal eine Zeit lang gewohnt, wobei man vergessen hat, dies auf der Homepage zu ändern. Das Interview könnt ihr in Kürze hier in Time For Metal nachlesen. Ebenso steht noch ein Review zum Album Kaskade an, welches Ende September auch als Vinyl (limitiert auf 500 Stück) verfügbar sein wird.

Fazit: Wieder einmal ein sehr unterhaltsamer und spannender Abend auf dem Hof in Marienthal. Das Event Pizza.Beer&Music, welches im letzten Jahr erstmals ausgetragen wurde, war ein voller Erfolg. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Eventreihe in den nächsten Jahren neben dem Hoflärm Festival zu einer besonderen Nummer werden könnte. Vielen Dank an Reiner und Caspar Orfgen für die Einladung und die wie immer tolle Bewirtung! Heinzelmännchen Hofgarten rocks!!!