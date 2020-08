Escape The Fate: veröffentlichen neuen Song & Musikvideo zu „Walk On“

Am Freitag veröffentlichten Escape The Fate ihre neue Single Walk On und das dazugehörige Musikvideo. Der Song wird auch auf ihrem 2021 erscheinenden Album und auf dem Soundtrack des kommenden Films Sno Babies von Better Noise Films zu hören sein.

Walk On ist eine Rock Hymne, die auf dem klassischen Escape The Fate Sound aufbaut – mit eingängigen Gesangsmelodien, gewaltigen Gitarren und treibendem Schlagzeug.

„Textlich gesehen ist die neue Single eine Botschaft der Positivität“, sagt Sänger Craig Mabbitt. „Walk On ist ein Lied über die Genesung, darüber, nicht aufzugeben, wenn Dinge unmöglich erscheinen. Vor der Morgendämmerung ist es immer am dunkelsten. Man muss einfach durchhalten, bis die Sonne aufgeht. Und getreu dem Songtitel weiter gehen!“ An Covid-19 angepasst, wurde das Musikvideo aus schon vorhandenen Liveauftritten von Escape The Fate und Ausschnitten aus dem Better Noise Films Film Sno Babies zusammengeschnitten. Sowohl der Song als auch der Film spiegeln wider, wie einfach es ist, dem Drogenkonsum zu verfallen.

Die neue Single ist die erste Veröffentlichung von Escape The Fate seit ihrem 2018 erschienen Album I Am Human.

Die Band weiß, was es bedeutet, vom Leben gestraft zu sein. Von Kindheitstraumata bis hin zur Hektik des Musikbusiness kennen sie aber auch die heilende Kraft der Musik. Es geht immer noch darum eine gute Zeit zu haben. Eine gute Zeit mit einer tieferen Bedeutung. Die Art Bedeutung, die den Zuhörer in die Lage versetzt, alle Hindernisse zu überwinden. Escape The Fate mögen noch die gleiche Besetzung haben, und doch ist alles brandneu.

Produziert von Star-Produzent John Feldmann (5 Seconds Of Summer, The Used) und Bandmitglied Thrasher, der auch mit Künstlern wie Travis Barker und Machine Gun Kelly gearbeitet hat, liefert das neue Album ein Arsenal an treibenden Krachern und melodischen Balladen, die zu den besten der Hard-Rock-Welt gehören. Feldmann erklärt: „Es war fantastisch, wieder mit Escape The Fate zu arbeiten! Craig gehört zur Familie und ist unglaublich im Studio und Thrasher… Was für ein Talent! Dass er diesen Song mit mir produziert hat, war ein echtes Vergnügen!.“

Escape The Fate online:

www.facebook.com/escapethefate/

www.instagram.com/escapethefate/